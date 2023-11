Sam Altman estaria negociando seu retorno ao comando da OpenAI, revela site

A- A+

O Conselho de Administração da OpenAI estaria negociando com Sam Altman seu retorno ao cargo de CEO, afirmou neste sábado o site The Verge, citando pessoas a par das discussões. Uma delas disse que Altman, cuja demissão na sexta-feira surpreendeu o mundo da tecnologia, mostra sentimentos conflitantes sobre sua volta e estaria pedindo mudanças significativas na governança da empresa.

O conselho da OpenAI informou na sexta-feira em nota que não tinha mais confiança em Altman.

O fato de Altman conversar com a empresa apenas um dia depois de sua demissão é um sinal de que, sem ele, a OpenAI fica sem rumo. Altman, afinal, era o "rosto" da OpenAI e uma das mais conhecidas vozes na área de IA. Sem ele, a dona do popular ChatGPT correria o risco de perder espaço para rivais em meio à corrida pela IA, avaliam analistas.

Horas depois da demissão de Altman, o presidente da OpenAI, Greg Brockman, renunciou. Alguns pesquisadores sêniores também se demitiram, e fontes dizem que mais pessoas poderiam deixar empresa. Segundo o Verge, Altman e Brockman já estariam conversando com amigos para criar uma nova startup.

Pouco depois da demissão de Altman, a a Microsoft, que investiu US$ 10 bilhões na OpenAI, afirmou em nota que continuava comprometida com a startup. Os investidores da empresa, no entanto, não haviam sido alertados previamente sobre a decisão do conselho de se livrar de Altman.

O conselho da OpenAI, atualmente, é composto por Ilya Sutskever, cientista-chefe da empresa; o CEO da Quora, Adam D’Angelo; o ex-CEO da GeoSim Systems Tasha McCauley; e a diretora de Estratégia do Centro para Tecnologia Emergente e de Segurança de Georgetown, Helen Toner. Diferentemente do que ocorre em empresas, o conselho da OpenAI não tem por objetivo garantir o maior lucro possível, mas sim assegurar a criação de uma IA geral amplamente benéfica.

Sutskever, que também ajudou a criar a OpenAI, teria sido a principal influência para o conselho demitir Altman.

Com a saída de Altman, a diretora de Tecnologia da OpenAI, Mira Murati, assumiu interinamente o cargo de CEO.

