PREMIAÇÃO Sam Altman, líder da OpenAI, é eleito o CEO do ano pela revista Time Executivo foi escolhido pela revista americana pouco depois de viver uma das maiores reviravoltas do Vale do Silício: demitido e reconduzido em cinco dias

A revista americana Time anunciou nesta quarta-feira (6) as escolhas de sua lista de personalidades do ano. Sam Altman, CEO da OpenAI, foi escolhido o executivo do ano pela publicação.

O líder da empresa dona do ChatGPT, que popularizou a inteligência artificial generativa, foi escolhido pouco depois da reviravolta que protagonizou em uma das startups mais valiosas do mundo, no chamado Vale do Silício, berço das big techs nos EUA. No mês passado, foi demitido e recontratado no intervalo de cinco dias.

Altman tem uma curiosa trajetória. Chegou a frequentar o curso de ciência da computação na Universidade Stanford, nos EUA, mas não se formou. Foi direto para o mundo das empresas de tecnologia da Califórnia.

Ele nasceu em Illinois, Chicago, em 1985. Atualmente com 38 anos, ele abandonou a Universidade de Stanford aos 19 anos para abrir sua primeira empresa. No segundo ano da faculdade, ele e o namorado começaram a trabalhar no Loopt, um dos primeiros programas de rastreamento, em que os usuários poderiam compartilhar suas localizações entre si.

A companhia acabou sendo vendida por US$ 43 milhões para a Green Dot em 2012. Dois anos mais tarde, ele foi convidado pelo executivo Paul Graham para assumir a aceleradora Y Combinator.

Essa mesma empresa foi uma das investidoras da Loopt e havia atuado no lançamento recente do Airbnb. Em 2015, Altman ajudou a fundar a organização sem fins lucrativos OpenAI, onde passou a trabalhar em tempo integral alguns anos mais tarde.

Em 2019, sob seu comando, a OpenAI criou uma subsidiária com fins lucrativos. Foi o ponto inicial para que, em 30 de novembro de 2022, Sam Altman se tornasse uma verdadeira estrela no universo da tecnologia, ao lançar a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT.

