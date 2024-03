Sam Altman retorna ao conselho de administração da OpenAI

A- A+

A OpenAI anunciou nesta sexta-feira (8) que Sam Altman, cofundador e CEO, voltaria a fazer parte do conselho de administração, mais de três meses depois de ter sido brevemente afastado da empresa.

A mudança faz parte de uma série de alterações na diretoria. A empresa também está incorporando Sue Desmond-Hellmann, que anteriormente foi chefe da Fundação Bill e Melinda Gates, e Nicole Seligman, ex-executiva da Sony Entertainment. A CEO da Instacart, Fidji Simo, também está se juntando à empresa, elevando o número de diretores para sete.

A medida vem antes de um relatório altamente esperado de um escritório de advocacia contratado pela diretoria da OpenAI para investigar Altman e sua súbita remoção da empresa em novembro.

Ao reintegrar Altman ao conselho, os membros independentes do conselho da organização sem fins lucrativos expressaram confiança no executivo e sinalizaram que o relatório que está por vir poderia eliminar as preocupações sobre seu estilo de liderança.

Altman retornou como executivo-chefe apenas cinco dias depois de ter sido afastado e concordou com uma investigação sobre seu comportamento e as ações do conselho. Dois membros que votaram por sua destituição concordaram em renunciar; seus substitutos, de fora da empresa, supervisionaram a investigação realizada pelo escritório de advocacia WilmerHale.

A demissão abrupta do executivo, em novembro - acompanhada de uma declaração da diretoria dizendo que Altman não havia sido "consistentemente franco em suas comunicações" - levantou preocupações de que um escândalo havia ocorrido. Mas nenhuma violação importante veio à tona nos dias seguintes.

A OpenAI se tornou uma das empresas de maior destaque no setor de tecnologia graças ao seu software de inteligência artificial ChatGPT. O chatbot tomou o mundo de assalto no final de 2022 e fez com que grande parte do Vale do Silício se esforçasse para desenvolver suas próprias ferramentas de IA.

