Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é condenado por fraude e pode pegar 110 anos de prisão

O fundador da corretora FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado na quinta-feira (2) por sete acusações de fraude e conspiração após um julgamento de um mês que revelou a arrogância desenfreada e a suspeita de riscos na indústria da criptografia. O ex-magnata tornou-se um símbolo da ganância na indústria da criptografia no ano passado, quando a corretora entrou em colapso e foi acusado de roubar até US$ 10 bilhões de clientes para financiar contribuições políticas, investimentos de capital de risco e outros gastos extravagantes.

Um júri composto por nove mulheres e três homens levou pouco mais de quatro horas de deliberação para chegar a um veredicto, condenando Bankman-Fried por fraude eletrônica, conspiração e lavagem de dinheiro. Juntas, as acusações acarretam uma pena máxima de 110 anos. Mas o ex-CEO da corretora deverá apelar. Ele deve ser sentenciado no dia 28 de março.

O veredicto coroou uma das mais rápidas e espetaculares quedas da história corporativa moderna. Há apenas um ano, o patrimônio de Bankman-Fried valia mais de US$ 20 bilhões e ele era aclamado como um mocinho na indústria cripto, com o rosto estampado em outdoors e capas de revistas. A FTX, avaliada em US$ 32 bilhões em seu auge, era um dos maiores mercados do mundo para as pessoas comprarem e venderem moedas digitais como bitcoin e ethereum.



Mais punição aos fraudadores

Os entusiastas da criptografia, muitos dos quais torceram abertamente para que Bankman-Fried fosse considerado culpado, disseram esperar que sua condenação proporcionasse um momento de catarse que permitiria à indústria superar um ano atormentado por escândalos. Mas os críticos consideram o veredicto um sinal de que a indústria poderá enfrentar mais consequências jurídicas à medida que luta para reconquistar a confiança do público.

— Os autores de golpes terão que enfrentar a lei e sofrer as consequências de seus crimes, mesmo em criptografia — disse Cory Klippsten, fundador da empresa de serviços financeiros Swan Bitcoin e crítico frequente do setor. — Os dias do ‘Velho Oeste’ acabaram.

O veredicto rápido refletiu as provas esmagadoras que os procuradores reuniram contra Bankman-Fried, incluindo milhões de páginas de mensagens internas, folhas de cálculo e memorandos.

— Esses veredictos de culpa devem ter sido decisões fáceis para os jurados com base na rapidez com que os devolveram — disse John Fishwick, ex-procurador dos EUA no Distrito Ocidental da Virgínia.

Sempre se esperou que Bankman-Fried enfrentasse uma batalha difícil no tribunal. Após a implosão da FTX, três dos seus principais representantes confessaram-se culpados de fraude e concordaram em cooperar com os procuradores em troca de clemência. Durante o julgamento, eles testemunharam que Bankman-Fried os orientou repetidamente a mentir ao público e a encaminhar bilhões de dólares em dinheiro de clientes da FTX para seu fundo de hedge pessoal, a Alameda Research.

Os advogados de Bankman-Fried argumentaram que ele administrou seus negócios de boa fé e nunca teve a intenção de infringir a lei. Mas tiveram dificuldade em encontrar brechas significativas nas histórias dos cooperadores. Quando Bankman-Fried tomou posição para se defender, muitas vezes parecia confuso, alegando inúmeras vezes que não conseguia se lembrar de conversas potencialmente incriminatórias.

Mark Cohen, advogado de Bankman-Fried, disse em comunicado que a equipe de defesa respeitou o veredicto do júri. Mas acrescentou que Bankman-Fried “mantém a sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações contra ele”.

Da ascensão à queda

Bankman-Fried ganhou destaque ao se promover como um tipo incomum de bilionário – uma espécie de "força do bem" que acumulou riqueza na esperança de eventualmente doar tudo. Ele fundou a FTX em 2019 e levantou bilhões de dólares de investidores para transformá-la em uma das principais empresas de criptografia do mundo.

Em viagens a Washington e Los Angeles, ele conviveu com políticos e estrelas do cinema e inundou políticos com dezenas de milhões de dólares em contribuições de campanha, tanto para democratas como para republicanos. Durante a sua ascensão, parceiros de negócios compararam-no a John Pierpont Morgan, o banqueiro pioneiro que outrora dominou o setor financeiro.

Depois, o império empresarial de Bankman-Fried ntrou em colapso em questão de dias, quando uma corrida aos depósitos expôs um buraco de US$ 8 bilhões nas contas da FTX. A corretora logo entrou com pedido de falência e Bankman-Fried deixou o cargo de executivo-chefe. Em dezembro, ele foi preso em sua casa nas Bahamas, onde a FTX tinha sua sede.

De erro contábil para fraude em grande escala

Bankman-Fried tentou descartar o colapso da FTX como o resultado infeliz de um erro contábil monumental, em vez de uma fraude deliberada. Mas em seu julgamento os promotores argumentaram que ele mentiu repetidamente para clientes, credores e investidores, usando seus fundos para se tornar um "criptotitã".

— Esta foi uma fraude que ocorreu em grande escala — disse Nicolas Roos, um dos procuradores federais, no argumento final do governo. — Milhares de pessoas perderam bilhões de dólares.

Durante o julgamento, o governo convocou mais de uma dúzia de testemunhas, incluindo os três cooperadores, que viveram com Bankman-Fried numa cobertura palaciana de cinco quartos nas Bahamas, que o governo alegou ter sido comprada com dinheiro de clientes da FTX.

'Porta secreta' para repasse de recursos dos clientes

Gary Wang, cofundador da FTX, testemunhou que Bankman-Fried o instruiu a criar uma porta secreta no código da bolsa que permitisse à Alameda emprestar uma quantidade virtualmente ilimitada de fundos de clientes. Nishad Singh, outro alto executivo da FTX, disse que Bankman-Fried gastou muito em investimentos e acordos de patrocínio, mesmo depois de saber que as contas dos clientes estavam em perigo.

O momento mais emocionante do caso da promotoria ocorreu durante o depoimento de Caroline Ellison, CEO da Alameda e ex-namorada de Bankman-Fried. Durante três dias de testemunha, Ellison disse que conspirou com o magnata das criptomoedas para enganar o público e os balanços dos médicos que ela enviou aos credores.

Tentando conter as lágrimas, Ellison disse que o colapso da FTX foi estranhamente catártico:

— Tive uma sensação de alívio por não precisar mais mentir — disse ela. — E por poder começar a assumir responsabilidades, mesmo me sentindo indescritivelmente mal.

Ellison, Wang e Singh, que se declararam culpados de fraude, devem ser condenados no final de 2024.

Mesmo depois do veredicto, a batalha legal de Bankman-Fried provavelmente continuará. Está provisoriamente agendado um segundo julgamento sobre financiamento de campanha e outras acusações no início do próximo ano, embora não esteja claro se isso ocorrerá. Na noite de quinta-feira, o juiz americano Lewis A. Kaplan, que supervisionou o julgamento, pediu aos promotores que lhe fornecessem uma atualização até fevereiro sobre o potencial segundo julgamento.

