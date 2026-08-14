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BALANÇO Samarco registra prejuízo líquido de US$ 328,5 milhões no 2º trimestre de 2026 Mineradora reduziu prejuízo em relação ao segundo trimestre de 2025, enquanto receita ficou estável

A Samarco, joint venture das mineradoras Vale e BHP, registrou prejuízo líquido de US$ 328,5 milhões no segundo trimestre de 2026, ante resultado negativo de US$ 1,69 bilhão um ano antes.

Segundo a companhia, o resultado foi principalmente afetado pelo resultado financeiro, que continua fortemente influenciado pelas obrigações relacionadas à reparação e pelos efeitos cambiais sobre passivos.

No primeiro trimestre de 2026, a Samarco havia registrado prejuízo de US$ 1,12 bilhão.

A receita líquida somou US$ 469,7 milhões entre abril e junho, praticamente estável ante os US$ 469,9 milhões registrados no mesmo período de 2025.

Na comparação com o primeiro trimestre, porém, houve alta de 16%, com a recuperação dos volumes de vendas.

As vendas de produtos totalizaram 3,9 milhões de toneladas no segundo trimestre, alta de 23% em relação ao trimestre anterior e queda de 1% ante o mesmo período de 2025.

O Ebitda ajustado da Samarco foi de US$ 234,7 milhões no segundo trimestre, queda de 18% em relação a um ano antes, afetado principalmente por custos mais elevados.

Na comparação com o primeiro trimestre, contudo, o indicador avançou 22%, beneficiado pela recuperação dos volumes de vendas.



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