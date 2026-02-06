A- A+

TECNOLOGIA Samsung: 70% das vendas premium vêm através da troca de modelos antigos Estratégia de atualização de sistema operacional por até sete anos eleva valor dos usados em até 57% entre gerações anteriores

Se antes a decisão de compra girava em torno de câmera, desempenho e design, agora ganha peso um novo atributo: por quanto tempo o aparelho continua atual depois de sair da caixa. Esse movimento tem levado fabricantes a repensar estratégias.

A Samsung, por exemplo, vem apostando na ampliação do ciclo de vida dos dispositivos, com até sete anos de atualização do sistema operacional Android, do Google, e de segurança.

Segundo a Samsung, 80% dos consumidores chegam ao momento da troca com smartphones de dois anos de uso ou mais. Entre aqueles que optam por um modelo topo de linha da fabricante, 70% utilizam o serviço de troca (trade-in).

— O crescimento do mercado de smartphones usados muda a forma como o setor enxerga o ciclo de vida dos dispositivos. Nosso foco é ampliar a base instalada oferecendo produtos que se mantêm relevantes por mais tempo — diz Rafael Aquino, diretor de Produto de Mobile Experience da Samsung Brasil.

O objetivo com a ampliação do sistema de atualização para modelos antigos é elevar o valor de mercado dos modelos antigos, incentivando a troca por celulares novos. Segundo a companhia, com a atualização do sistema operacional, novas funções de inteligência artificial passam a ser incorporadas, ampliando a gama de recursos.

Levantamento da Assurant indica um avanço no valor de recompra de diferentes gerações de smartphones. Assim, o S23 Ultra registrou alta de 42% no valor de recompra em relação à geração anterior na hora da troca, enquanto o S24 teve aumento de 57% em relação ao S23 na hora da revenda. Para José Augusto Codesso, diretor de Operações da Assurant, esses números indicam uma mudança estrutural na percepção de qualidade.

— O consumidor passa a enxergar o smartphone não apenas como um gasto, mas como um ativo que preserva valor ao longo do tempo

