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TECNOLOGIA Samsung amplia sistema operacional com IA para celulares e tablets antigos; veja lista e funções Modelos da fabricante sul-coreana começam a receber atualizações da One UI 8.5

A Samsung está ampliando o seu sistema operacional One UI 8.5 para dispositivos lançados a partir de 2024. A atualização tem como foco a ampliação de recursos de inteligência artificial (IA) em smartphones e tablets da linha Galaxy.

A One UI 8.5 é a nova versão da interface da Samsung para dispositivos Galaxy, baseada no Android 16, do Google. A atualização vai substituir a One UI 8 e inclui mudanças na interface, recursos de inteligência artificial, ferramentas de personalização e ajustes relacionados a desempenho e privacidade.

Entre os novos recursos está o "Call Screening", ferramenta que filtra chamadas de números desconhecidos e exibe uma transcrição com o motivo da ligação antes do atendimento. O sistema também pode identificar chamadas suspeitas de spam ou golpes e encerrar a conexão automaticamente.

O compartilhamento de arquivos passou a funcionar com dispositivos Apple por meio do AirDrop. A atualização também adiciona navegação de armazenamento entre aparelhos Galaxy no aplicativo "Meus Arquivos".





A área de gerenciamento de bateria foi reformulada e agora mostra informações como estimativa de tempo restante, status de uso e média de consumo dos últimos dias.

O "Creative Studio" permite criar papéis de parede, cartões, adesivos e outros conteúdos visuais a partir de textos, desenhos e imagens. A ferramenta utiliza recursos de IA generativa para produzir diferentes composições.

Já o "Writing Assist" reúne funções de revisão e edição de texto, incluindo correção gramatical, reformulação de frases e resumo de conteúdos.

O aplicativo Galeria recebeu um sistema de busca por inteligência artificial capaz de localizar imagens a partir de descrições detalhadas.

O Assistente de Foto adiciona recursos de edição por IA, como remoção, movimentação e redimensionamento de objetos em imagens, além da geração de novos elementos a partir de comandos de texto ou imagens de referência.

Outro recurso é o "Audio Eraser", que reduz ruídos de fundo em vídeos para melhorar a clareza do áudio em gravações e conteúdos compartilhados em aplicativos.

A atualização também inclui a ferramenta de Digitalização de Documentos, que detecta automaticamente documentos, corrige distorções e remove elementos indesejados durante a captura pelo celular.

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