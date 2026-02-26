A- A+

TECNOLOGIA Samsung concentra inovações no S26 Ultra, seu modelo mais premium. Veja preços e novidades Aparelho conta com tela 'anti-fofoca', processador da Qualcomm e maior abertura de câmera

Ao anunciar os novos celulares da família Galaxy S26, a Samsung concentrou as principais inovações em seu modelo mais premium e rentável, o Ultra. Assim como faz a Apple com o iPhone Pro, a empresa coreana aproveita seu smartphone topo de linha para embarcar um melhor processador e apresentar soluções de tela e carregamento rápido.

A estratégia visa atrair usuários de outras empresas que disputam o mercado premium. Para especialistas, essa é a principal aposta dos fabricantes neste ano para lidar com um cenário de vendas em queda.

— A disputa não é por volume, e sim por qualidade. As empresas lançam suas principais novidades apenas nos modelos mais caros, com o objetivo de atrair os usuários para seus produtos mais rentáveis. Como as vendas estão em queda, essa estratégia tende a ganhar força — diz Maurício Cornelhas, da MC Consultoria.

Preços no Brasil

No Brasil, os preços começam em R$ 7.499 e chegam a R$ 15.499, a depender do modelo e da capacidade de armazenamento. Os valores estão mais altos em relação ao ano passado, quando foi anunciada a geração Galaxy S25, cujos valores oscilavam entre R$ 6.999 e R$ 14.999.

Nos EUA, os preços também subiram. Os valores começam em US$ 899 (para o S26). O intermediário S26+ sai a US$1.099 e o S26 Ultra custará US$ 1.299. No ano passado, o 25 teve preços entre US$ 719,99 e US$ 1.199. A venda começa no dia 11 de março.





Bateria

Uma das novidades exclusivas do Ultra é o sistema de carregamento rápido, que permite atingir até 75% da bateria em meia hora com o carregador de 60 watts, vendido separadamente. O mesmo recurso está presente no S26+, mas com carregador de 45 watts. Todos os modelos incluem na caixa um carregador de 25 watts.

Processador com desempenho superior

Para o S26 Ultra, a Samsung reforçou a parceria com a Qualcomm para incorporar seu processador mais potente de IA, o Snapdragon 8 Elite de quinta geração. Nas versões S26 e S26+, a empresa utiliza seu próprio processador, o Exynos 2600.

Segundo as empresas, o processador do Ultra apresenta desempenho superior em NPU, GPU e CPU, que formam o cérebro do smartphone e são responsáveis pelo processamento de todas as tarefas.

Armazenamento

O Ultra se diferencia pelo volume de armazenamento, que chega a 1 TB, além das versões de 256 GB e 512 GB. Nos modelos S26 e S26+, estão disponíveis apenas as opções de 256 GB e 512 GB.

Mais leve

O topo de linha S26 Ultra pesa 214 gramas, pouco mais leve que os 218 gramas do S25 Ultra. A espessura também diminuiu, passando de 8,2 mm para 7,9 mm. O design, antes mais quadrado, agora apresenta bordas arredondadas, semelhantes aos outros dois modelos.

O S26+ mantém 7,3 mm de espessura e 190 gramas, as mesmas medidas da geração anterior. Já o S26 pesa 167 gramas, um pouco mais pesado que a geração anterior (162 gramas), embora a espessura permaneça em 7,2 mm.

Tela de Privacidade

A Samsung criou um sistema de iluminação de pixels na tela para impedir visualizações laterais, combinando melhorias no hardware e no sistema operacional. Chamada de Tela de Privacidade, a função está disponível apenas no S26 Ultra. É possível ativá-la para toda a tela ou apenas para aplicativos e notificações específicas.

Câmeras

O modelo Ultra tem ainda maior abertura de lente que permite captar mais luz para fotos noturnas.

S26 e S26+: São três lentes traseiras, como ultrawide (12 MP), wide (50 MP) e teleobjetiva (10 MP).

S26 Ultra: São quatro lentes traseiras, como ultrawide (50 MP), wide (200 MP), teleobjetiva (10 MP) e teleobjetiva 2 (50 MP).

A lente frontal de selfie é de 12 MP para os três modelos. As configurações são as mesmas do ano passado.

Capacidade da bateria

S26: 4.300 mAh

S26+: 4.900 mAh

S26 Ultra: 5.000 mAh

