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Tecnologia Samsung Electronics quer criar divisão de robótica e centros de pesquisa no Japão, China e EUA O vice-presidente executivo da Samsung Electronics, Dongkun Lee, chefiará uma equipe encarregada de elaborar a estratégia da operação

A Samsung Electronics planeja lançar uma divisão de robótica, chamada de Robotics eXperience (RX), com o objetivo de consolidar o setor como um dos principais motores de crescimento futuro.

A divisão RX deve reunir todas as capacidades e vantagens competitivas da empresa na área de robótica, desde o desenvolvimento de estratégias de médio e longo prazo até a criação de tecnologias fundamentais e a comercialização de produtos, informou a empresa sul-coreana nesta terça-feira, 21.

O vice-presidente executivo da Samsung Electronics, Dongkun Lee, chefiará uma equipe encarregada de elaborar a estratégia da operação. A empresa planeja estabelecer centros de pesquisa nos Estados Unidos, na China e no Japão.

A Samsung é a maior acionista da Rainbow Robotics, uma empresa sul-coreana de robótica fundada em 2011. As ações da empresa registraram alta de 6,7% nesta terça-feira na Bolsa de Seul.

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