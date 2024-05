A- A+

IA Samsung: Entenda como usar a inteligência artificial no celular S24 Recursos estão disponíveis a partir da versão One UI 6.1 do sistema operacional Android

A inteligência artificial começa a ganhar "musculatura" na palma da mão. Com a popularidade de aplicativos como ChatGPT, Gemini, do Google, e Copilot, da Microsoft, fabricantes de smartphones, como a Samsung, apostam nos recursos generativos em seus próprios aparelhos já de forma nativa.

Ou seja, saem de fábrica com a capacidade de fazer funções embarcadas em todo o sistema do próprio telefone.Recentemente, a companhia lançou seu sistema Galaxy IA, que permite realizar as novas funções nos smartphones.

No primeiro momento, a empresa havia disponibilizado a plataforma apenas nos modelos mais recentes, como o S24 e os dobráveis Fold 5 e Flip 5. Mas, agora, a coreana já disponibilizou, através da atualização do sistema operacional Android, para os celulares S23 e S22, além do Flip 4 e Fold 4, lançados nos anos anteriores. Os tablets Tab S9 e Tab S8 também contam com a novidade.

O Galaxy IA está disponível a partir da versão "One UI 6.1" do sistema operacional. Por isso, é importante atualizar o aparelho. Além disso, os celulares contam com o processador Snapdragon, da Qualcomm, que é capaz de rodar IA.

Vejas as principais funções:

Tradução em tempo real

Os aparelhos vêm com uma função chamada "Tradução Simultânea". Nele, o usuário pode traduzir conversas durante uma ligação telefônica ou em mensagens de texto.

Para isso, é preciso ativar o recurso. Vá em "Configurações" e clique em "Recursos avançados". Depois selecione "Inteligência avançada" e toque em "Telefone". Na sequência, escolha "Tradução simultânea" e ative a opção. Em seguida, basta selecionar um dos 19 idiomas. Se for preciso baixar o idioma, toque no ícone de download ao lado do idioma necessário. Assim que o download estiver completo, basta rolar até o topo da página e escolher .

Ao efetuar a chamada, basta clicar em "assistente de chamada" antes de iniciar a ligação.

Resumo das gravações:

Outra opção é o "Assistente de Transcrição", que permite formatar as anotações feitas durante uma reunião, fazendo um resumo e transcrevendo todo o conteúdo. Por isso, é preciso gravar as conversas, já que o recurso está disponível através do aplicativo de gravador de voz.

Selecione o arquivo de gravação desejado. Depois, toque em transcrever e selecione o idioma. É possível ainda traduzir o conteúdo para outros idiomas.

Para fazer um resumo, clique para escolher o arquivo de gravação já transcrito; toque em "Resumo". Haverá ainda a exibição de palavras-chave para facilitar a busca.

Pesquisar imagens na web

O novo sistema permite uma nova forma de fazer pesquisas na internet. Basta fazer uma foto, circular a imagem específica com o movimento dos dedos.

Para ter acesso à função, é preciso ir em "Configuração"; tocar em "Exibição"; clicar em "Visor"; e depois em "Barra de navegação". Em seguida, ative a opção "Circular para pesquisar".

Depois de habilitar a função, tire uma foto. Ao abrir a foto feita, toque e segure a "tecla home", que é o círculo na parte inferior do celular. Depois, o use o dedo para circular no objeto de interesse, e o algoritmo fará a pesquisa.

Edição generativa

Os novos aparelhos da Samsung vêm ainda com a capacidade de edição generativa de fotos através da inteligência artificial. Por isso, é possível apagar objetos e pessoas das imagens. Além disso, o usuário consegue mover a posição dos elementos na imagem, além de redimensionar o tamanho. Tudo é feito com o movimento dos dedos. A edição deixa uma pequena marca, para informar que a imagem foi alterada por ferramentas de IA.

Para usar o recurso, abra a foto e toque no ícone "Editar", representado por um formato de lápis. Depois, clique no ícone "Edição generativa", em formato de estrela no canto esquerdo. Em seguida, toque no objeto ou desenhe uma linha em seu redor para fazer a seleção. Assim, é possível apagar, mover ou redimensionar os objetos.

