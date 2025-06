Samsung está em negociações para integrar tecnologia de busca da Perplexity AI em seus dispositivos

A- A+

A Samsung Electronics está próxima de fechar um acordo que envolve múltiplas áreas de parceria para investir na Perplexity AI — empresa que desenvolveu um mecanismo de busca baseado em inteligência artificial — e colocar a tecnologia de busca da startup de inteligência artificial na vanguarda dos dispositivos da empresa sul-coreana.

As duas companhias estão em negociações para pré-instalar o aplicativo e assistente da Perplexity nos próximos dispositivos da Samsung, além de integrar os recursos de busca da startup no navegador web da Samsung, segundo pessoas com conhecimento do assunto. As empresas também discutiram incorporar a tecnologia da Perplexity ao assistente virtual Bixby da Samsung, disseram as fontes, que pediram anonimato porque as conversas são privadas.





A Samsung planeja anunciar as integrações com a Perplexity ainda este ano, com o objetivo de incluir o serviço como uma opção padrão de assistente na linha de celulares Galaxy S26, prevista para ser lançada na primeira metade de 2026. No entanto, os detalhes específicos ainda não foram finalizados e podem mudar.

A gigante da tecnologia também deve ser uma das maiores investidoras em uma nova rodada de financiamento para a Perplexity, disseram as fontes. A startup está em discussões avançadas para captar US$ 500 milhões, segundo a Bloomberg News.

Essa ampla parceria pode ajudar a Samsung a reduzir sua dependência da Alphabet, empresa dona do Google, e abrir caminho para trabalhar com uma variedade de desenvolvedores de IA, similar à estratégia da Apple para seus dispositivos e serviços. Para a Perplexity, o acordo representaria sua maior parceria móvel até hoje e segue um recente acordo de integração com a Motorola.

Representantes da Samsung e da Perplexity se recusaram a comentar.

As duas empresas iniciaram discussões sobre a parceria no início deste ano, informou a Bloomberg News em abril. Nas últimas semanas, os dois lados se reuniram na Coreia do Sul, aproximando-se de um acordo, disseram as fontes.

Samsung e Perplexity também discutiram a criação de um sistema operacional com inteligência artificial integrada e um aplicativo de agentes de IA capaz de acessar funcionalidades da Perplexity e de outros assistentes virtuais, segundo as fontes.

A Apple também demonstrou interesse em trabalhar com a Perplexity. A fabricante do iPhone discutiu usar a Perplexity como alternativa ao Google Search, bem como substituta da integração do ChatGPT no assistente de voz Siri, informou a Bloomberg News.

— Ficamos bastante impressionados com o que a Perplexity tem feito. Então começamos algumas conversas com eles sobre o que estão fazendo — disse Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple, durante um depoimento recente no julgamento antitruste contra o Google.

Ainda não está claro como o relacionamento da Perplexity com a Samsung, uma das maiores rivais da Apple, afetaria essa dinâmica.

