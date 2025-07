A- A+

TECNOLOGIA Samsung lança celulares dobráveis ultrafinos com IA e telas externas maiores; veja as novidades Empresa apresentou Galaxy Z Flip 7 e o Galaxy Z Fold 7 em evento nos Estados Unidos

Após investir em inteligência artificial, a Samsung aposta todas as suas fichas no design com o lançamento da nova geração de smartphones dobráveis: o Galaxy Z Flip 7 e o Galaxy Z Fold 7. Os modelos estão mais finos. A nova estratégia da gigante coreana começou com o S25 Edge, anunciado em maio.



Os novos dispositivos foram apresentados em um evento em Nova York e serão lançados em breve no Brasil. Em ambos os modelos, a companhia também ampliou o tamanho das telas externas. Ainda sem data confirmada para chegada ao país, a empresa abriu o pré-registro, oferecendo desconto de até R$ 1.600.



O Galaxy Z Fold 7 tem espessura, quando aberto, de 4,2 milímetros (mm) — o que equivale a 0,42 centímetro. O S25 Edge, até então o mais fino da empresa, anunciado em maio, tem espessura de 5,8 milímetros (0,58 centímetro). O novo modelo é mais fino que sua versão anterior, já que o Z Fold 6 tinha 5,6 mm.



Na outra frente, o Galaxy Z Flip 7 também chega com espessura de 6,7 mm, menor que os 6,9 mm da geração passada. Pela primeira vez, a Samsung apresentou ainda uma versão mais básica do seu dobrável, de tamanho reduzido, mas com inteligência artificial embarcada.



O peso menor dos modelos é resultado da combinação entre o uso de novos materiais — como vidro cerâmico com cristais e titânio — e um novo tipo de dobradiça. O segmento de dobráveis deve crescer cerca de 12% até 2030 em todo o mundo, segundo a consultoria Grand View Research. Para especialistas, o investimento da Samsung é uma tentativa de manter a liderança no setor, já que diversas companhias asiáticas vêm ampliando o portfólio de produtos dobráveis.



— A saída é investir em diferenciação no design, já que IA embarcada e resolução de câmera se tornaram algo básico hoje — diz o consultor Antônio Soares Fernandes.



O Fold 7, produto mais premium da companhia, pesará apenas 215 gramas — mais leve que o S25 Ultra, principal aparelho da empresa lançado em janeiro, que pesa 218 gramas. O Fold 7 conta com tela externa de 6,5 polegadas. Quando aberto, a tela atinge 8 polegadas. O modelo traz ainda parceria com a Qualcomm, que desenvolveu uma versão exclusiva do seu processador, o Snapdragon 8 Elite for Galaxy, permitindo diversas funções de inteligência artificial embarcadas no aparelho.



— Esse próximo capítulo dos dobráveis reúne design e engenharia, com inteligência artificial desenvolvida especificamente para o formato dobrável — disse TM Roh, presidente da Samsung Electronics.



Os modelos vêm com o sistema operacional One UI 8, resultado da parceria da Samsung com o Android, do Google. Isso permite diversas funções de IA por comandos de voz mesmo com o celular fechado. Isso porque o Gemini Live, a IA do Google, está disponível na tela externa.



O Galaxy Z Flip 7, que dobra na vertical, tem uma tela externa de 4,1 polegadas — a maior já feita para a linha. O modelo também ganhou uma bateria maior, segundo a companhia. Uma das novidades é a função Samsung DeX, voltada para quem utiliza o smartphone para trabalho. O recurso permite conectar a tela do celular ao computador.



Veja as novidades:



Galaxy Z Fold 7

Tela externa de 6,5 polegadas

Tela interna (quando aberto) de 8 polegadas

Peso: 215 gramas

Taxa de atualização de 120 Hz, que permite maior fluidez na exibição de conteúdos

Espessura: 8,9 mm (dobrado) e 4,2 mm (aberto)

Estrutura de cerâmica

Câmera selfie: 10 MP

Câmera traseira: três lentes — 200 MP (principal), 12 MP (ultrawide) e 10 MP (telefoto)

Armazenamento: 256 GB, 512 GB e 1 TB

Cores: azul, prata, preto e verde

Processador: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Galaxy Z Flip 7

Tela externa de 4,1 polegadas

Tela interna de 6,9 polegadas

Peso: 188 gramas

Taxa de atualização de 120 Hz

Espessura: 13,7 mm (dobrado) e 6,5 mm (aberto)

Estrutura de alumínio

Câmera selfie: 10 MP

Câmera traseira: duas lentes — 12 MP (ultrawide) e 50 MP (principal)

Armazenamento: 256 GB e 512 GB

Cores: azul, preto, coral e verde

Processador: Exynos 2400

Galaxy Z Flip 7 FE

Tela externa de 3,4 polegadas

Tela interna de 6,7 polegadas

Taxa de atualização de 120 Hz

Peso: 187 gramas

Espessura: 14,9 mm (dobrado) e 6,9 mm (aberto)

Armazenamento: 128 GB e 256 GB

Estrutura de alumínio

Câmera selfie: 10 MP

Câmera traseira: duas lentes — 12 MP (ultrawide) e 50 MP (principal)

