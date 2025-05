A- A+

Samsung lança no Brasil celular com apenas meio centímetro de espessura. Veja preços Galaxy S25 Edge com nova tecnologia de vidro e tela de 6,7 polegadas

A Samsung lança nesta quarta-feira (21) no Brasil o Galaxy S25 Edge, o smartphone mais fino de sua história. O novo aparelho tem uma espessura de apenas 5,8 milímetros (mm) — menor que os 7,2 mm do S25 e os 8,2 mm do S25 Ultra, ambos lançados no início deste ano. Os preços começam a partir de R$ 8.799.

Para se ter uma ideia, 5,8 milímetros equivalem a aproximadamente 0,58 centímetros, ou seja, cerca de meio centímetro.

O novo aparelho terá três cores: prata, preto e azul

Preços do S25 Edge:

256 GB - R$ 8.799

512 GB - R$ 9.799

Com tela de 6,7 polegadas, o novo smartphone é maior que a tela de 6,2 polegadas do S25 e menor que os 6,9 polegadas do S25 Ultra. Segundo a Samsung, o novo celular vem ainda com um chip da Qualcomm para rodar as tarefas mais avançadas de inteligência artificial generativa. Trata-se do Snapdragon 8 Elite, o mesmo processador presente em toda a linha S25.

Segundo especialistas, o lançamento do novo modelo marca uma estratégia que tem sido usada pelas empresas para manter o ritmo de vendas constante ao longo do ano. Recentemente, a Apple anunciou o iPhone 16e como extensão de linha.

O novo smartphone terá duas câmeras traseiras. Uma delas é grande-angular com resolução de 200 MP, com recursos de IA que permitem mais luminosidade nas imagens mesmo em ambientes noturnos com pouca luz. A câmera conta ainda com pixels maiores, que captam até 40% mais brilho. Há ainda a lente ultra grande-angular de 12 MP com foco automático para captar mais detalhes.

O S25 Edge contará também com o One UI 7, o sistema operacional da Samsung baseado em Android, que traz mais recursos de inteligência artificial, como eliminador de áudio, transcrição de textos e assistente para gerar imagens. desenho.

A nova versão da One UI 7 vem com o chamado “agente de IA”, que permite uma integração entre os aplicativos a partir de comandos de voz ou texto, como pedir para buscar imagens, marcar um compromisso na agenda ou abrir um e-mail.

Do lado do hardware, o S25 Edge com bordas curvas e estrutura de titânio terá um novo material vitrocerâmico (chamado Corning Gorilla Glass Ceramic 2) que promete maior proteção e durabilidade por conta da nova espessura do celular.

Promoção

O Galaxy S25 Edge está disponível para compra a partir desta quarta-feira (21) e tem entregas a partir do dia 27 deste mês.

Para turbinar as vendas, a Samsung aposta em promoção que oferece o dobro de armazenamento interno para as pessoas que adquirirem o novo smartphone ultrafino entre 21 de maio e 1° de junho.

Características do novo S25 Edge

5,8 mm de espessura

6,7 polegadas

Tela Dynamic Amoled (permite mais brilho, cor e contraste) com taxa de atualização de 120 hertz (mais fluidez para ver vídeos)

Tela QHD (Quad High Definition), com uma resolução de 2560x1440 pixels.

Duas câmeras traseiras: uma com lente grande-angular de 200 MP de resolução e outra ultra grande-angular de 12 MP

Câmera de selfie com 12 MP de resolução

Bateria de 3.900 mAh

163 gramas

Resistência IP68 contra água e poeira

12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento interno

Cores: azul, prata e preto

Preços de outros modelos:

S25 (6,2 polegadas)

128 GB - R$ 6,299,10

256GB - R$ 6.749,10



S25+ (6,7 polegadas)

256GB - R$ 7.649,10

512 GB - R$ 8.549,10



S25 Ultra (69 polegadas)

256GB - R$ 10.799,10

512 GB - R$ 11.699,10

