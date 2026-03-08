Dom, 08 de Março

Tecnologia e Games

Samsung lança nova função de TV para fãs de futebol; veja como usar

O "Modo Estádio" será disponibilizado gradualmente em diferentes modelos de TVs

Novo recurso vai mudar a vida dos brasileiros que assistem futebol em casaNovo recurso vai mudar a vida dos brasileiros que assistem futebol em casa - Foto: Samsung/Divulgação

Pensando nos brasileiros apaixonados pelo futebol, a Samsung anuncia uma nova tecnologia que promete transformar a experiência de acompanhar o esporte em casa: o Modo Estádio. A novidade utiliza a Inteligência Artificial para simular a atmosfera das arquibancadas dos estádios. 

Com o equilíbrio de imagens vibrantes, som da torcida e a narração da transmissão, a marca sul-coreana passa a oferecer uma sensação de imersão semelhante à de estar dentro de um estádio acompanhando os jogos do seu time de coração. 

A função foi desenvolvida especialmente para o público brasileiro, já que o Brasil é considerado o país do futebol. O recurso chega ao mercado em preparação para a Copa do Mundo, que pela primeira vez na história, será sediada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

“Sabemos que o futebol é mais do que um esporte no Brasil: é parte da identidade cultural e da vida das pessoas. O Modo Estádio foi criado para potencializar essa emoção, trazendo para dentro de casa a atmosfera única das grandes arenas usando inteligência artificial. Com essa tecnologia, cada gol, cada canto da torcida e cada detalhe da transmissão ganham vida de forma mais intensa e vibrante”, afirma o gerente de produtos de TV da Samsung Brasil, Alexandre Gleb.

Modo Estádio
A função será disponibilizada gradualmente em diferentes modelos de TVs Samsung. 

A funcionalidade conta com três versões, adaptadas conforme a linha de televisores:

