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Tecnologia Samsung lança óculos inteligentes com Gentle Monster e Warby Parker para competir com Meta Ray-Ban Acessórios serão lançados em parceria com as marcas Gentle Monster e Warby Parker

A Samsung e o Google anunciaram nesta terça (19) óculos inteligentes que devem competir com o Meta Ray-Ban. Assim como fez Mark Zuckerberg, os acessórios serão lançados em parceria com as marcas Gentle Monster e Warby Parker.

“Esses óculos inteligentes representam um passo importante na visão da Samsung para a AI”, afirmou Jay Kim, Vice-Presidente Executivo e Head do Customer Experience Office de Mobile eXperience (MX) da Samsung Electronics. “Com esse novo formato de dispositivo com AI, seguimos expandindo o ecossistema Galaxy, no qual cada dispositivo é otimizado para oferecer experiências AI únicas e adequadas ao seu formato”.

Outra semelhança do rival é que o acessório aposta em comandos de voz e assistência de inteligência artificial (IA), e não contam com painel embutido.

Mais informações em instantes.

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