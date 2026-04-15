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Tecnologia Samsung lança Pix por aproximação em sua carteira digital no Brasil Funcionalidade estreia junto com os novos Galaxy A57 5G e A37 5G, que chegam ao Brasil com recursos de inteligência artificial e foco em ampliar o uso da carteira digital da marca

A Samsung aproveita o lançamento de seus novos smartphones da linha intermediária, nesta quarta-feira, para dar o pontapé a uma nova fase em sua estratégia de pagamentos no Brasil: o Pix por aproximação passa a ser integrado à carteira digital da marca, a Samsung Wallet.

Ao anunciar a chegada dos modelos Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, a companhia informou que a funcionalidade via Pix começa a ser liberada gradualmente a partir de 17 de abril e será compatível com instituições financeiras participantes do sistema de Open Finance do Banco Central do Brasil.

A modalidade estará disponível em 101 modelos da fabricante. Até então, a Samsung Wallet permitia apenas o cadastro de cartões de débito e crédito para pagamentos por aproximação do celular nas maquininhas de pagamento. Com a novidade, o usuário poderá realizar transações via Pix diretamente pela carteira do smartphone, mediante autenticação biométrica ou senha.

O iPhone da Apple, por sua vez, ainda não permite pagamentos via Pix dentro da carteira Apple Pay. O Google Pay já conta com a possibilidade de pagamento via PIX. Segundo dados do Banco Central, o Pix foi, no segundo semestre de 2025, o meio de pagamento mais utilizado no país, respondendo por 54,7% de todas as transações.

Como parte da estratégia para impulsionar a adesão, a Samsung oferecerá cupons de desconto a clientes que utilizarem a funcionalidade entre os dias 22 de abril e 2 de maio.

Além dos pagamentos, os novos modelos ampliam o foco da companhia em inteligência artificial. Os aparelhos saem de fábrica com a versão mais recente do Android, sob a interface One UI 8.5, e incorporam recursos de IA generativa.

Entre as novidades está a transcrição automática de voz no aplicativo de gravação, que converte áudios em texto. Os dispositivos também passam a oferecer interação mais avançada com assistentes baseados em IA, como Gemini e soluções da Perplexity.

Para sustentar as vendas em um cenário de retração do mercado, a empresa aposta ainda em parcerias com operadoras como Claro, TIM e Vivo, com ofertas vinculadas a planos pós-pagos.

Na área de imagem, os aparelhos trazem ferramentas como apagador de objetos, sugestões automáticas de edição e recorte inteligente, com reconhecimento de pessoas e elementos na cena.

Outro destaque é a evolução do recurso “Circule para Pesquisar”, desenvolvido em parceria com o Google, que passa a identificar múltiplos objetos em uma mesma imagem.

Os dispositivos também apresentam melhorias na assistente virtual Bixby, que ganha comandos de voz mais naturais, além de avanços no conjunto de câmeras. O sensor principal tem 50 megapixels e traz melhorias para captação de imagens e vídeos em ambientes com baixa luminosidade.

Seguindo a estratégia adotada na linha premium Galaxy S26, a Samsung aposta ainda em carregamento rápido, capaz de atingir até 60% da bateria em cerca de 30 minutos.

Os novos Galaxy A57 5G e A37 5G chegam ao mercado brasileiro a partir de 15 de abril. O A57 será vendido nas versões com 256 GB e 512 GB de armazenamento interno, nas cores azul-escuro, azul-claro e lilás. Já o A37 5G estará disponível com 128 GB e 256 GB, nas cores lavanda, preto, verde branco.

A companhia também oferecerá promoções para acessórios, como Galaxy Buds e Galaxy Watch, além de cupons para jogos e três meses de assinatura do Spotify Premium.

Principais características do Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G

Tela: 6,7 polegadas em ambos os modelos.

6,7 polegadas em ambos os modelos. Preços: A37 sai a partir e R$ 3.299; o A57, R$ 3.599

A37 sai a partir e R$ 3.299; o A57, R$ 3.599 Câmeras: sensor principal de 50 MP nos dois aparelhos. O Galaxy A57 5G conta com lente ultra grande-angular de 12 MP, enquanto o Galaxy A37 5G traz 8 MP. As câmeras macro são de 5 MP em ambos, e a frontal tem 12 MP.

sensor principal de 50 MP nos dois aparelhos. O Galaxy A57 5G conta com lente ultra grande-angular de 12 MP, enquanto o Galaxy A37 5G traz 8 MP. As câmeras macro são de 5 MP em ambos, e a frontal tem 12 MP. Armazenamento: versões de 128 GB e 256 GB nos dois modelos, com opção de 512 GB no A57.

versões de 128 GB e 256 GB nos dois modelos, com opção de 512 GB no A57. Bateria: 5.000 mAh em ambos os dispositivos.

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