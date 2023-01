A- A+

tecnologia Samsung lança sua versão da Alexa, o SmartThings, com preço de US$ 80 Dispositivo foi apresentado na feira de eletrônicos CES e permite conexão de smartphones e tablets. Usuário poder acionar remotamente acessórios domésticos, acender luzes e fechar as portas de casa

A Samsung lançou um dispositivo de controle doméstico inteligente, chamado SmartThings Station, que funciona como um carregador sem fio, avançando ainda mais em um mercado liderado pela Amazon. A empresa apresentou sua versão da Alexa na conferência CES, que acontece desta quinta-feira (05) até domingo em Las Vegas.

O novo dispositivo permite que os usuários operem remotamente diferentes acessórios, como luzes, fechaduras e termostatos em suas casas, disse a empresa no evento de eletrônicos que antecedeu a abertura oficial da mais badalada feira de tecnologia do mundo.

O smartphone ou tablet de um usuário pode se conectar pela internet ao dispositivo, que pode operar os acessórios domésticos inteligentes sem fio. O SmartThings deve ser vendido a US$ 80.

Os recursos do SmartThings são semelhantes aos dos há muito oferecidos pela Amazon, bem como pela Apple e Google, da Alphabet. Mas o novo dispositivo da Samsung difere da concorrência - e de seu próprio hub já existente - ao servir como um carregador sem fio de 15 watts para telefones, fones de ouvido e outros itens compatíveis.

O acessório também possui um botão que pode ativar o que é conhecido como rotina SmartThings. Por exemplo, um usuário pode configurar uma sequência para a hora do sono do usuário, que apaga as luzes, desliga TVs e tranca a porta. E o novo dispositivo suporta o protocolo de casa inteligente Matter, permitindo que funcione com uma variedade de tecnologias de outras empresas.

