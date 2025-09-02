A- A+

TECNOLOGIA Samsung lança TV com inteligência artificial e 115 polegadas; confira Coreana apresenta 11 novos modelos do portfólio premium, com preços entre R$ 3.899 e R$ 99.999. Modo karaokê e tradução em transmissões ao vivo com IA são algumas novidades

A Samsung anuncia nesta terça-feira a renovação de seu portfólio de televisores premium com a chegada de 11 novos modelos, que somam 24 opções de tamanhos. O destaque é a estreia de uma TV de 115 polegadas, a maior já lançada pela marca no Brasil para uso domiciliar e que vai custar R$ 99.999.

As novidades, batizadas de TVs Vision AI, abrangem diferentes tecnologias, incluindo as linhas Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED e a The Frame Pro 4K, voltada para consumidores que buscam design. Em geral, os preços começam a partir de R$ 3.899.

Segundo a companhia, o foco da nova geração está no uso de inteligência artificial para aprimorar tanto a qualidade de imagem quanto o desempenho de áudio. Os televisores contam ainda com novos recursos exclusivos, como reconhecimento de gestos com o uso de um smartwatch Samsung e um modo karaokê, que transforma um celular da marca em microfone, integrando o smartphone à TV.

O lançamento acontece em meio às expectativas positivas do setor, que deve crescer entre 2% e 3% em 2025, totalizando cerca de 11 milhões de unidades vendidas no país. Helbert Oliveira, diretor sênior da divisão de TV, Áudio e Monitores da Samsung Brasil, destaca a chegada de modelos de 115 polegadas da linha Neo QLED 4K pela primeira vez ao mercado, com 2,6 e 2,7 centímetros de espessura.

— O brasileiro está buscando tamanhos maiores. Por isso, estamos investindo em um portfólio premium com uma gama variada de polegadas. No caso da Neo QLED 4K, a tela começa em 43 e vai agora até 115 polegadas. Esses modelos vêm ainda com tecnologia que conta com algoritmos de inteligência artificial para analisar cena a cena e otimizar brilho, contraste e definição em tempo real.





Já a linha Neo QLED 8K — com o dobro de resolução de imagem em relação ao 4K — traz modelos com 1,3 centímetro de espessura, acabamento metalizado e disponíveis nas versões de 65 a 85 polegadas. Entre as tecnologias, destaque para a taxa de atualização (de até 240Hz) da tela, que permite imagens com maior fluidez. Há ainda a chamada Quantum Mini LED, que cria camadas de profundidade que tornam a imagem quase tridimensional. Em conteúdos de menor resolução, o recurso de melhoria de imagem pode levar qualquer conteúdo para próximo do 8K real.

Design ultrafino de 1,1 centímetro

Na linha OLED 4K, os tamanhos foram ampliados para até 77 polegadas, com design ultrafino de apenas 1,1 centímetro. O executivo destaca que, além dos recursos de IA para melhorar a imagem e o áudio, os modelos contam com até 165 hertz de taxa de atualização, permitindo que o aparelho possa ser usado como monitor e para games.

Em outra vertente, a Samsung trouxe mudanças na sua linha The Frame Pro 4K — com telas de 65 e 75 polegadas. O modelo permite que a TV se transforme em um quadro, ajudando nos projetos de decoração. A tela se transforma em uma obra de arte quando não está em uso, exibindo imagens em alta definição sem a aparência de uma tela eletrônica, sem reflexos.

Segundo Oliveira, a novidade é que os usuários conseguem agora gerar as próprias imagens com base em IA, além de contar com uma galeria de imagens disponível por meio de um serviço de assinatura.

— Os modelos também serão embarcados com o Copilot, o sistema de inteligência artificial da Microsoft. Com isso, até o fim do ano terão diversas funções novas, como a possibilidade de fazer traduções em transmissões ao vivo.

Veja os preços:

Neo QLED 4K 43": R$ 3.899

Neo QLED 4K 65": R$ 5.299

Neo QLED 4K 115": R$ 99.999

Neo QLED 8K 65": R$ 9.999

Neo QLED 8K 75": R$ 17.999

OLED 55": R$ 5.299

OLED 55": R$ 6.099

OLED 65": R$ 8.999

OLED 65": R$ 9.999

OLED 77": R$ 19.999

O tamanho ideal

Mas qual é o tamanho ideal de uma TV, levando em conta o espaço do cômodo?

Segundo a Samsung, líder de vendas na categoria do mercado, mesmo para espaços menores, em que a distância dos olhos em relação à TV começa em 1,50 m e vai até 2,30 m, o tamanho ideal de televisor oscila entre 43 e 50 polegadas.

Já para cômodos em que essa distância começa em 2,30 m, é possível contar com telas a partir de 55 polegadas, o que inclui os modelos de 115 polegadas.

Novas tecnologias

Atualmente, os consumidores ainda precisam se ater às diferentes tecnologias, como OLED, QLED e Neo QLED.

TVs OLED: exibem cores vibrantes e pretos profundos por conta da tecnologia do painel, em que cada pixel da imagem se auto ilumina de forma independente, oferecendo imagens mais vivas para quem gosta de assistir a filmes e séries com muitas cenas escuras.

TVs QLED: os LEDs emitem luz por trás de uma tela de cristal líquido. Com isso, diferentes níveis de brilho, cores e contrastes são gerados, de forma que as imagens podem apresentar características que acentuam o brilho e a intensidade das cores exibidas na tela. Ela é uma tela para quem procura uma experiência mais completa.

Neo QLED: A tecnologia oferece mais precisão ao exibir imagens em 4K e 8K. A tela é indicada para quem tem ambientes com muita incidência de luz, já que possui um número muito maior de zonas de iluminação. A Neo QLED combina a tecnologia QLED com um novo tipo de retroiluminação: os Mini LEDs (que aumentam o número de zonas de escurecimento local, gerando pretos mais profundos e transições mais suaves entre áreas claras e escuras)

