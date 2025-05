A- A+

TECNOLOGIA Samsung libera One UI 7: veja novas funções e os dispositivos que serão atualizados Nova versão do sistema traz integração com inteligência artificial, melhorias na câmera, transcrição de áudios e mais recursos de produtividade

Ao longo dos próximos dias, os usuários da Samsung vão receber a atualização do sistema operacional One UI 7, que traz mais recursos de inteligência artificial (IA) e permite usar o celular como câmera para o computador, além de acessar os arquivos do smartphone pelo notebook de forma mais rápida.

O One UI 7 é uma versão feita a partir do Android, o sistema operacional do Google. A nova versão estará disponível nos modelos S24 e S25, além dos dobráveis Fold 6 e Flip 6. Além dos celulares, a lista conta ainda com o tablet S10.





Para ter acesso, é preciso atualizar o software do aparelho em Configurações. Depois, acesse “Atualização de software”. Alguns recursos de inteligência artificial, como o assistente de escrita e o desenho inteligente, também estão disponíveis no S23, Fold 5, Flip 5 e no tablet S9.

Veja as novas funções

Agente de IA: A nova versão vem com o chamado “agente de IA”, que permite uma integração entre os aplicativos a partir de comandos de voz ou de texto, como pedir para buscar imagens, marcar um compromisso na agenda ou abrir um e-mail.

Transcrição:O Assistente de Transcrição transcreve chamadas e gravações automaticamente, enquanto o recurso Resumir transcrições gera resumos para facilitar a consulta posterior — ambos ideais para reuniões ou entrevistas. O Assistente de Escrita aprimora textos ao sugerir melhorias de escrita e ajustes de tom, ajudando na composição de mensagens formais ou informais.





Com o One UI 7, Samsung permite fazer colagens de fotos e vídeos com qualquer layout dentro do aplicativo de fotos — Foto: Reprodução

Colagem: É possível fazer colagens de fotos e vídeos com qualquer layout. Para isso, basta selecionar a opção “Freeform” dentro da galeria de fotos e criar sua colagem de forma mais rápida.

Imagens:Com o recurso “Criador de Figurinhas”, é possível transformar descrições de texto em figuras personalizadas. A ferramenta utiliza inteligência artificial generativa para criar visuais únicos que podem ser usados em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Now Bar: É possível iniciar diversas funções mesmo com o telefone bloqueado, como ouvir gravações, usar o cronômetro e o gravador de voz.

Agrupar alarmes:Agora é possível criar grupos de alarmes para diversas ocasiões. Assim, é possível desabilitar todos de uma vez só.

Zoom: Durante a gravação de um vídeo, é possível dar zoom de uma forma mais suave. Para isso, foi criada uma barra de rolagem que permite deslizar os dedos.





Samsung lança versão do One UI 7, com nova ferramenta de zoom — Foto: Reprodução

Sem ruídos:Com o Eliminador de Áudio, é possível remover ruídos indesejados de vídeos gravados com o próprio celular ou de vídeos pré-existentes, como sons de fundo, barulho do trânsito ou conversas paralelas — garantindo um áudio mais limpo e profissional para conteúdos gravados.

Compartilhamento:É possível compartilhar a câmera e o microfone do celular com o notebook Samsung. Vá em Configurações e depois clique em Aparelhos Conectados. Também é possível acessar os arquivos do telefone pelo computador sem a necessidade de um cabo USB. Vá em Configurações, clique em Aparelhos Conectados e ative a função “Compartilhamento de Armazenamento. Mas é preciso que os aparelhos estejam na mesma rede wi-fi e conectados a uma conta Samsung.

