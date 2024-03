Samsung libera os recursos de IA para novos dispositivos da linha Galaxy nesta sexta (29)

A- A+

A partir desta sexta-feira (29), os consumidores que possuem os smartphones das linhas Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 e os tablets da família Galaxy Tab S9 também poderão contar com os recursos de inteligência artificial da Samsung.

O anúncio da liberação da Galaxy AI para os aparelhos foi realizado pela empresa nesta quinta (28). Serão contemplados os seguintes dispositivos: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

Para utilizar as funcionalidades, o usuário precisará atualizar o dispositivo para a versão 6.1 da interface One UI para a versão 6.1. O processo deverá ser realizado da seguinte forma:

Ao acessar o celular, siga para a opção de Configurações;

Em seguida, clique no botão Sobre o Telefone/Sobre o Tablet;

Depois, selecione a opção de atualização de software;

Caso esteja disponível, a atualização será apresentada na tela;

Por fim, o usuário deverá concordar com o update para que ele seja realizado.

A inteligência artificial da Samsung foi lançada em janeiro de 2024. A ferramenta conta com diversas funções, entre elas a tradução simultânea de ligações e o recurso intérprete, que permite a tradução em tempo real de chamadas para até 13 línguas.

Outra função é o chat inteligente, que permite que o usuário modifique o tom desejado para uma mensagem com a ajuda da inteligência artificial. Já na edição de fotos, é possível deletar, redimensionar e reposicionar objetos ou até mesmo preencher fundos com base nos detalhes já presentes nas imagens com poucos toques.

"O Galaxy AI não apenas abre as portas para uma nova era de Inteligência Artificial móvel, mas também coloca o poder da inovação nas mãos das pessoas, capacitando-os a explorar as possibilidades ilimitadas da tecnologia. E com essa nova atualização, democratizamos para ainda pessoas o acesso às facilidades que só a Inteligência Artificial pode oferecer", comentou Antonio Quintas, vice-presidente sênior de Mobile Experience da Samsung para a América Latina.



