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fernando de noronha Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita uma das 50 melhores praias do mundo Cartão-postal de Fernando de Noronha aparece na 33ª posição do ranking internacional, que também inclui o Pontal do Atalaia, no Rio de Janeiro, entre as brasileiras

A Baía do Sancho, localizada no Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, ganhou destaque internacional ao figurar entre as 50 melhores praias do mundo. O cartão-postal do arquipélago ocupa a 33ª colocação no ranking “The World’s 50 Best Beaches”, divulgado este mês.

Entre os principais fatores que garantiram à Baía do Sancho o reconhecimento, estão o fato da praia ser preservada e pouco movimentada.

Localizada em uma área de proteção ambiental, a Praia do Sancho mantém suas características naturais praticamente intactas e oferece aos visitantes uma experiência marcada pelo contato com a natureza, tranquilidade e baixa concentração de turistas.

"O isolamento da Baía do Sancho, longe do barulho urbano e livre de empreendimentos comerciais, proporciona uma atmosfera de tranquilidade incomparável. Sua localização dentro de um parque marinho nacional protegido ajuda a preservar suas características naturais e garante aos visitantes uma experiência extraordinária, praticamente sem aglomerações", destaca a publicação.

A colocação no ranking foi celebrada pelo presidente do Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau, Hayrton Almeida, que classificou a praia como "um dos maiores patrimônios naturais do Brasil".

"Esse reconhecimento mostra ao mundo aquilo que os visitantes já vivenciam ao chegar em Fernando de Noronha. Estar entre as melhores praias do planeta fortalece a imagem do destino, gera visibilidade internacional e reforça a importância de continuarmos investindo em um modelo de turismo que alia preservação ambiental, qualidade da experiência e sustentabilidade", afirmou.

Segundo Hayrton, a conquista também ajuda a ampliar a exposição internacional de Fernando de Noronha e pode atrair novos mercados emissores de turistas para o destino.

Além da Baía do Sancho, o Pontal do Atalaia, localizado no Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, também aparece no ranking. A praia carioca ocupa a 44ª posição da lista, e é reconhecida por reúnir "todas as características essenciais de uma praia paradisíaca, como areia branca e fina e águas cristalinas e calmas". A publicação também destaca as "paisagens espetaculares" do local.

O Sancho também figurou no ranking divulgado ano passado, assim como o Pontal do Atalaia, sendo as únicas praias brasileiras citadas novamente.

Critérios

O ranking foi criado em 2024 e é elaborado a partir da votação de milhares de profissionais do turismo e especialistas em praias de diferentes países. Além dos votos, a seleção final leva em consideração critérios como preservação ambiental, exclusividade da paisagem, tranquilidade, facilidade de acesso ao mar e frequência de condições ideais para banho. Entre os principais critérios avaliados estão:

Exclusividade: a paisagem ao redor da praia a torna verdadeiramente única



a paisagem ao redor da praia a torna verdadeiramente única Vida selvagem: há grandes chances de encontrar uma fauna impressionante na praia ou em suas águas



há grandes chances de encontrar uma fauna impressionante na praia ou em suas águas Natureza preservada: a praia está longe das rotas turísticas tradicionais e permanece em estado praticamente intocado



a praia está longe das rotas turísticas tradicionais e permanece em estado praticamente intocado Trilha sonora da natureza: os únicos sons que você ouvirá serão o mar e a natureza ao redor



os únicos sons que você ouvirá serão o mar e a natureza ao redor Entrada fácil no mar: águas calmas e fundo de areia proporcionam acesso confortável ao oceano



águas calmas e fundo de areia proporcionam acesso confortável ao oceano Águas geralmente calmas: o mar costuma ser tranquilo, ideal para relaxar



o mar costuma ser tranquilo, ideal para relaxar Pouca movimentação: a praia raramente fica lotada, oferecendo uma atmosfera de paz e tranquilidade



a praia raramente fica lotada, oferecendo uma atmosfera de paz e tranquilidade Condições paradisíacas frequentes: as chances de encontrar dias perfeitos de praia são muito superiores à média



Entalula Beach, nas Filipinas, conquistou o primeiro lugar no ranking. Em seguida, ocupando respectivamente o segundo e terceiro lugares, estão Fteri Beach, localizada na ilha de Kefalonia, costa oeste da Grécia, e Wharton Beach, na costa sul da Austrália Ocidental.

Confira o ranking completo:

Entalula Beach — Filipinas Fteri Beach — Grécia Wharton Beach — Austrália Nosy Iranja — Madagascar Mamanuca Beach (East Beach, Vomo Island) — Fiji Shoal Bay East — Anguilla Dhigurah — Maldivas Playa Balandra — México Koh Rong — Camboja Donald Duck Bay — Tailândia Cayo de Agua — Venezuela Cala Macarella — Espanha One Foot Island — Ilhas Cook Princess Diana Beach — Barbuda Turquoise Bay — Austrália PK 9 Beach — Polinésia Francesa Grace Bay — Ilhas Turcas e Caicos Cala dei Gabbiani — Itália Saadiyat Beach — Emirados Árabes Unidos Canto de la Playa — República Dominicana Wineglass Bay — Austrália Pink Beach — Indonésia Paradise Beach — Tailândia Anse Source d'Argent — Seychelles Kalanggaman Island — Filipinas Seven Mile Beach — Ilhas Cayman Freedom Beach — Tailândia Siesta Beach — Estados Unidos Kaputaş Beach — Turquia Cayo Zapatilla — Panamá The Baths — Ilhas Virgens Britânicas Cabo San Juan del Guía — Colômbia Baía do Sancho — Fernando de Noronha/PE, Brasil Porto Katsiki — Grécia Santa Giulia — França Blue Lagoon — Fiji Playa Xpu-Ha — México Ofu Beach — Samoa Americana Playa de Cofete — Espanha Le Morne Beach — Maurício Flamenco Beach — Porto Rico Grand Anse — Granada Praia da Falésia — Portugal Pontal do Atalaia — Arraial do Cabo/RJ, Brasil Boulders Beach — África do Sul Porto Timoni — Grécia Paje Beach — Tanzânia (Zanzibar) La Pelosa — Itália Cas Abao Beach — Curaçao Keem Beach — Irlanda

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