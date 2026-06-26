Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
fernando de noronha

Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita uma das 50 melhores praias do mundo

Cartão-postal de Fernando de Noronha aparece na 33ª posição do ranking internacional, que também inclui o Pontal do Atalaia, no Rio de Janeiro, entre as brasileiras

Reportar Erro
Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, entra para lista das 50 melhores praias do mundoBaía do Sancho, em Fernando de Noronha, entra para lista das 50 melhores praias do mundo - Foto: Visite Noronha/Divulgação

A Baía do Sancho, localizada no Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, ganhou destaque internacional ao figurar entre as 50 melhores praias do mundo. O cartão-postal do arquipélago ocupa a 33ª colocação no ranking “The World’s 50 Best Beaches”, divulgado este mês.

Entre os principais fatores que garantiram à Baía do Sancho o reconhecimento, estão o fato da praia ser preservada e pouco movimentada. 

Localizada em uma área de proteção ambiental, a Praia do Sancho mantém suas características naturais praticamente intactas e oferece aos visitantes uma experiência marcada pelo contato com a natureza, tranquilidade e baixa concentração de turistas.

"O isolamento da Baía do Sancho, longe do barulho urbano e livre de empreendimentos comerciais, proporciona uma atmosfera de tranquilidade incomparável. Sua localização dentro de um parque marinho nacional protegido ajuda a preservar suas características naturais e garante aos visitantes uma experiência extraordinária, praticamente sem aglomerações", destaca a publicação.

Leia também

• Paulista: 96 filhotes de tartaruga-de-pente nascem em um único ninho na Praia de Maria Farinha

• Olha! Recife une forró, tradição e patrimônio em roteiros temáticos de turismo pela cidade

• Pesca de tainha na modalidade arrasto de praia está suspensa

A colocação no ranking foi celebrada pelo presidente do Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau, Hayrton Almeida, que classificou a praia como "um dos maiores patrimônios naturais do Brasil".

"Esse reconhecimento mostra ao mundo aquilo que os visitantes já vivenciam ao chegar em Fernando de Noronha. Estar entre as melhores praias do planeta fortalece a imagem do destino, gera visibilidade internacional e reforça a importância de continuarmos investindo em um modelo de turismo que alia preservação ambiental, qualidade da experiência e sustentabilidade", afirmou.

Segundo Hayrton, a conquista também ajuda a ampliar a exposição internacional de Fernando de Noronha e pode atrair novos mercados emissores de turistas para o destino.

Além da Baía do Sancho, o Pontal do Atalaia, localizado no Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, também aparece no ranking. A praia carioca ocupa a 44ª posição da lista, e é reconhecida por reúnir "todas as características essenciais de uma praia paradisíaca, como areia branca e fina e águas cristalinas e calmas". A publicação também destaca as "paisagens espetaculares" do local.

O Sancho também figurou no ranking divulgado ano passado, assim como o Pontal do Atalaia, sendo as únicas praias brasileiras citadas novamente. 

Critérios
O ranking foi criado em 2024 e é elaborado a partir da votação de milhares de profissionais do turismo e especialistas em praias de diferentes países. Além dos votos, a seleção final leva em consideração critérios como preservação ambiental, exclusividade da paisagem, tranquilidade, facilidade de acesso ao mar e frequência de condições ideais para banho. Entre os principais critérios avaliados estão:

Entalula Beach, nas Filipinas, conquistou o primeiro lugar no ranking. Em seguida, ocupando respectivamente o segundo e terceiro lugares, estão Fteri Beach, localizada na ilha de Kefalonia, costa oeste da Grécia, e Wharton Beach, na costa sul da Austrália Ocidental.

Confira o ranking completo:

  1. Entalula Beach — Filipinas
  2. Fteri Beach — Grécia
  3. Wharton Beach — Austrália
  4. Nosy Iranja — Madagascar
  5. Mamanuca Beach (East Beach, Vomo Island) — Fiji
  6. Shoal Bay East — Anguilla
  7. Dhigurah — Maldivas
  8. Playa Balandra — México
  9. Koh Rong — Camboja
  10. Donald Duck Bay — Tailândia
  11. Cayo de Agua — Venezuela
  12. Cala Macarella — Espanha
  13. One Foot Island — Ilhas Cook
  14. Princess Diana Beach — Barbuda
  15. Turquoise Bay — Austrália
  16. PK 9 Beach — Polinésia Francesa
  17. Grace Bay — Ilhas Turcas e Caicos
  18. Cala dei Gabbiani — Itália
  19. Saadiyat Beach — Emirados Árabes Unidos
  20. Canto de la Playa — República Dominicana
  21. Wineglass Bay — Austrália
  22. Pink Beach — Indonésia
  23. Paradise Beach — Tailândia
  24. Anse Source d'Argent — Seychelles
  25. Kalanggaman Island — Filipinas
  26. Seven Mile Beach — Ilhas Cayman
  27. Freedom Beach — Tailândia
  28. Siesta Beach — Estados Unidos
  29. Kaputaş Beach — Turquia
  30. Cayo Zapatilla — Panamá
  31. The Baths — Ilhas Virgens Britânicas
  32. Cabo San Juan del Guía — Colômbia
  33. Baía do Sancho — Fernando de Noronha/PE, Brasil
  34. Porto Katsiki — Grécia
  35. Santa Giulia — França
  36. Blue Lagoon — Fiji
  37. Playa Xpu-Ha — México
  38. Ofu Beach — Samoa Americana
  39. Playa de Cofete — Espanha
  40. Le Morne Beach — Maurício
  41. Flamenco Beach — Porto Rico
  42. Grand Anse — Granada
  43. Praia da Falésia — Portugal
  44. Pontal do Atalaia — Arraial do Cabo/RJ, Brasil
  45. Boulders Beach — África do Sul
  46. Porto Timoni — Grécia
  47. Paje Beach — Tanzânia (Zanzibar)
  48. La Pelosa — Itália
  49. Cas Abao Beach — Curaçao
  50. Keem Beach — Irlanda

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter