Santa Cruz do Capibaribe recebe debate sobre protagonismo feminino

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O protagonismo das mulheres na construção e no desenvolvimento do polo de confecções do Agreste pernambucano será tema do painel “Mulheres na Liderança”, que ocorre nesta sexta-feira (29), às 16h, no auditório do Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe. Integrando a programação da exposição Geração Sulanca, o encontro reunirá empresárias, pesquisadora e lideranças institucionais para discutir trajetórias femininas na sulanca, que é um dos principais arranjos econômicos de Pernambuco. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Entre as participantes estão Roberta Andrade, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), e Madellon Leite, presidente da CDL de Santa Cruz do Capibaribe. Também integram o debate: Vera, conhecida como Vera Sol de Verão, uma das pioneiras da sulanca, e Cléa Silva, empresária do segmento de moda praia reconhecida com o Prêmio Brasil Mais Produtivo.

O encontro contará ainda com a participação da socióloga Sandra Roberta, pesquisadora da sulanca e do território, que abordará as relações entre trabalho, gênero e desenvolvimento regional. A mediação será realizada por Jorge Feitosa, designer e pesquisador natural de Santa Cruz do Capibaribe, doutor pela Universidade de São Paulo (USP), onde desenvolveu pesquisas sobre moda, território e sulanca.

Exposição

A exposição Geração Sulanca reúne fotografias, instalação sonora, cinema e ações formativas para abordar as relações entre trabalho, território e organização social a partir da sulanca no Agreste pernambucano. Como parte da programação da mostra, o painel amplia o debate sobre o papel das mulheres na formação e fortalecimento do polo de confecções em Pernambuco.

A mostra segue em cartaz até o dia 29 de maio no Museu da Sulanca, localizado no Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe.

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