intercâmbio Santander abre inscrições para programa de intercâmbio em Madri voltado à formação de jovens Serão 90 contemplados, com as despesas de viagem e hospedagem pagas, para estudar na IE University

O Banco Santander abriu inscrições com 90 vagas para seu programa “Innovation & AI Experience”, um intercâmbio intensivo e presencial de duas semanas em Madri, realizado na IE University. A iniciativa foca no ensino tecnológico e empreendedor dos candidatos, visando a cooptação de oportunidades culturais e formação de profissionais qualificados para o Brasil.

"O programa vai muito além de uma experiência acadêmica internacional. É uma oportunidade de ampliar horizontes, criar conexões duradouras e abrir portas para o mercado de trabalho global”, destaca Marcio Giannico, senior Head de Governos, Instituições e Educação no Santander.

O programa será realizado em julho de 2026, com atividades conduzidas em inglês e espanhol, e as despesas com passagens, hospedagem e atividades culturais serão custeadas pelo Banco.

As inscrições estão abertas para jovens de 21 a 35 anos, residentes na Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido ou Uruguai. Para se inscrever, basta acessar o site do Santander Academy até o dia 25 de dezembro. Após a inscrição, haverá etapas de teste de competências e análises das candidaturas, e o candidato precisa estar atento à plataforma.

