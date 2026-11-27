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Mercado Financeiro Santander apresenta estratégias de proteção patrimonial e programa de benefícios a empresários perna Encontro realizado em parceria com o Grupo Parvi BYD, no Recife, também abordou soluções de financiamento e tecnologia automotiva

Empresários pernambucanos participaram de um encontro promovido pelo Santander, em parceria com o Grupo Parvi BYD, para conhecer estratégias de proteção e crescimento patrimonial, além de soluções financeiras e programas de relacionamento. O evento foi realizado na loja da montadora, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Durante a programação, Isabelle Ribeiro, assessora do Santander AAA, plataforma de investimentos do banco, apresentou alternativas para proteção e ampliação de patrimônio. A especialista destacou as soluções oferecidas pela instituição financeira, que possui atuação internacional e um portfólio diversificado de serviços.

Outro destaque foi o Rewards, programa de relacionamento apresentado por Paulo Henrique Cruz, gerente do segmento Santander Select. A iniciativa considera a utilização de diferentes produtos e serviços financeiros para recompensar os clientes, incluindo Pix, investimentos, crédito, seguros, consórcios e cartões, e não apenas os gastos no cartão de crédito.

A adesão ao programa é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo do banco. Entre as vantagens está a possibilidade de acelerar em até 50% o acúmulo de pontos na Esfera. Os participantes também podem acompanhar a evolução dos benefícios em tempo real.

Além das soluções financeiras, os convidados conheceram modelos da BYD e tecnologias voltadas à sustentabilidade. O encontro também apresentou opções de financiamento disponibilizadas pelo Santander Financiamentos, que, segundo o banco, é líder no financiamento de veículos elétricos no Brasil.

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