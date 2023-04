Santander aumenta para 50% a provisão para possíveis perdas com a Americanas, diz Credit Suisse

A- A+

O Santander Brasil aumentou suas provisões para possíveis perdas com a Americanas, que está em recuperação judicial. Segundo cálculo dos analistas do Credit Suisse a provisão subiu de 30% (feita no último trimestre de 2022 e equivalente a R$ 1,1 bilhão) para 50% atualmente.

Segundo o Credit Suisse, o banco teria reservado mais R$ 720 milhões neste primeiro trimestre para cobrir possível prejuízo com a varejista. A dívida da Americanas com o Santander é de R$ 3,7 bilhões.

O Santander fez uma provisão extraordinária de R$ 4,2 bilhões em seu balanço, no primeiro trimestre deste ano, com reversão de provisões de contingências fiscais e impostos.

Os analistas do Credit Suisse avaliam que parte desses recursos foi destinada a cobrir possíveis perdas com Americanas, mas também com o Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, que teve aceito pedido de recuperação judicial neste mês de abril.

O Credit Suisse calcula que o Santander provisionou 30% da sua exposição ao Grupo Petrópolis, o equivalente a R$ 150 milhões.

O resultado bruto de créditos de liquidação duvidosa do banco totalizou R$ 11 bilhões no primeiro trimestre, aumento de 49,4% no período e 138,5% no ano. Sem a reversão das provisões fiscais e de impostos, o resultado de créditos de liquidação duvidosa totalizou R$ 6,7 bilhões no período de janeiro a março, queda de 8,1%, e alta de 46,7% no ano, principalmente por conta do segmento pessoa física. As provisões são reservas que instituições financeiras são obrigadas a fazer para lidar com risco de inadimplência.

O banco espanhol foi o único entre as instituições privadas a não provisionar 100% de sua exposição à varejista no quatro trimestre do ano passado. O Bradesco provisionou 100% de sua exposição à Americanas, o equivalente a R$ 4,9 bilhões, enquanto o Itaú provisionou R$ 2 bilhões, também 100%.

Durante a conferência de resultados com analistas, o CEO do Santander, Mario Leão, não citou o destino das provisões extras e nem o nome da Americanas. O Santander Brasil anunciou lucro líquido gerencial de R$ 2,1 bilhões, alta de 26,7% ante o trimestre anterior e queda de 46,6% na comparação com o mesmo período de 2022.

