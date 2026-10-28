LUCRO
Santander Brasil mantém posto e tem 2º maior lucro do grupo no mundo no 3º tri
No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, o lucro atribuível à holding da operação brasileira somou 1,596 bilhão de euros, ante 3,695 bilhões de euros registrados pela Espanha
Santander Brasil mantém posto e tem 2º maior lucro do grupo no mundo no 3º tri - Foto: Santander/Divulgação
O lucro do Santander Brasil manteve o banco no posto de segundo maior do grupo no mundo, atrás apenas da Espanha, segundo os resultados divulgados pela matriz da instituição nesta quarta-feira, 28.
No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, o lucro atribuível à holding da operação brasileira somou 1,596 bilhão de euros, ante 3,695 bilhões de euros registrados pela Espanha.
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No consolidado, o Santander reportou lucro de 11,176 bilhões de euros no período.
Após o Brasil, a terceira maior operação do grupo foi a dos Estados Unidos, com lucro de 1,514 bilhão de euros, seguida pela do México, com ganho de 1,402 bilhão de euros.