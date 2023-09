Santander e Harvard oferecem 300 bolsas de estudo para professores universitários

A- A+

O Santander, em parceria com a Harvard Business Publishing Education, está oferecendo 300 bolsas para o programa "Becas Santander | Innovation in Teaching 2023", com o objetivo de apoiar professores no aprimoramento de suas competências e no conhecimento das melhores práticas globais no ensino universitário. Este programa será realizado inteiramente online e é direcionado a professores com mais de três anos de experiência no ensino superior.

O programa é aberto a professores do Brasil e de outros dez países: Alemanha, Argentina, Chile, Estados Unidos, Espanha, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai. A iniciativa proporciona uma oportunidade única para os participantes entrarem em contato e aprenderem com profissionais de diferentes origens. As inscrições estão abertas até 6 de setembro e podem ser feitas no site.

Blanca Sagastume, diretora de Santander Universidades, Open Innovation e Blockchain, destaca a importância da inovação nas competências pedagógicas no ensino superior. "Nosso objetivo com esta bolsa é justamente contribuir para que esta inovação permeie as instituições de ensino da forma mais prática, sólida e duradoura possível”, diz.

Vivek Chachra, vice-presidente e diretor-geral da Harvard Business Publishing Education, enfatiza a missão da Harvard Business Publishing em ajudar os líderes a impulsionar o progresso do mundo, começando pelos professores de hoje. Segundo ele, "a parceria com o Banco Santander permite que os professores ofereçam experiências de aprendizagem inovadoras e memoráveis aos seus alunos".

O programa é totalmente online e oferece instruções em espanhol, inglês e português, com uma duração de oito semanas. Não há custos para os participantes, e não é necessário ser cliente do banco para se inscrever. Como parte do encerramento do programa, será realizado um "Fórum de Inovação Virtual" no qual os participantes terão a oportunidade de se reunir com um especialista que compartilhará insights sobre inovação no ensino superior, metodologias para professores e lições aprendidas durante o programa.

