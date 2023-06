A- A+

Economia Santander inaugura nova agência no Marco Zero do Recife O funcionamento vai ocorrer em horário estendido das 9h às 17h

O Santander Brasil inaugurou ontem (12) uma nova agência no Recife Antigo. Situada no complexo dos Armazéns do Porto, a unidade tem como foco atender clientes empresariais e oferecer um horário de funcionamento estendido, das 9h às 17h.

Segundo informações da empresa, os serviços ofertados na nova loja incluem a conveniência de saques em dólar diretamente nos caixas eletrônicos e equipamentos que processam depósitos em tempo real, garantindo que os valores sejam registrados instantaneamente na conta do cliente.

O superintendente da Rede Nordeste do Santander Brasil, José Arcurso, disse que instalar a agência em um ponto tão estratégico, reflete bastante a nossa confiança no futuro do Recife Antigo a partir dos diversos projetos que estão no local. “O bairro, que já respira cultura, turismo, entretenimento e é um dos principais ecossistemas de tecnologia do país, convive com uma expectativa de um cenário bastante promissor de protagonismo dessa região da cidade em um breve futuro. Queremos, já no presente, ajudar a impulsionar esse ambiente de negócios”, destacou.

O Santander do Recife Antigo irá concentrar as atividades atualmente realizadas em duas agências próximas: a do Cais do Apolo e a da Rua do Imperador.

Arcurso enfatizou que as soluções da Getnet para meios de pagamento, como maquininhas e o Link Getpay (um link de pagamento que pode ser compartilhado via celular, dispensando a necessidade de uma máquina de cartões), juntamente com uma plataforma para criação de loja virtual e serviços de gestão financeira, têm o potencial de auxiliar microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte nessa região, que possui forte vínculo com o setor comercial.

