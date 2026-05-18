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Servidores municipais Santander inicia atendimento a servidores e aposentados de Olinda para abertura de contas Atendimento será realizado no Shopping Patteo Olinda, de 21 de maio a 19 de junho, com oferta de benefícios e condições especiais aos novos clientes.

O Santander Brasil iniciou o processo de atendimento aos 7,9 mil servidores municipais e aposentados da Prefeitura de Olinda após assumir a gestão da folha de pagamento do município. O atendimento será realizado entre os dias 21 de maio e 19 de junho, no Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A ação tem como objetivo orientar os servidores sobre a abertura das contas bancárias para recebimento de salários e benefícios, que passarão a ser pagos pelo banco a partir de 30 de junho. O atendimento será feito mediante agendamento prévio, disponível no site Agenda Fopa Olinda.

Entre os benefícios anunciados para os novos clientes estão a isenção da tarifa mensal dos pacotes de conta corrente por cinco anos, condições especiais para crédito consignado, descontos em seguros e vantagens em cartões de crédito com programa de pontos.

O banco também destaca a possibilidade de desconto de até 23% na conta de energia elétrica por meio da FIT Energia, empresa coligada ao Santander. Para isso, é necessário apresentar uma conta de luz recente no momento do atendimento.

Além disso, os servidores terão acesso a linhas de financiamento de veículos e imóveis, opções de consórcio, cartões internacionais e produtos de investimento voltados a diferentes perfis de clientes.

Segundo Paulo César de Lima Alves, diretor do Santander Brasil e responsável pela Rede Nordeste, a iniciativa busca fortalecer o relacionamento com os servidores municipais e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

Para o atendimento, os servidores devem apresentar comprovante de residência atualizado — preferencialmente conta de luz com até 60 dias — além de CPF e documento oficial com foto ou CNH, originais e cópias legíveis. O banco também realizará atualização cadastral dos profissionais durante o processo.

O Santander possui agência em Olinda localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 857, no Centro da cidade.

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