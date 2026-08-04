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leilão Santander leiloa 208 imóveis em 22 estados com lances a partir de R$ 40 mil Certame reúne casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais com possibilidade de financiamento em até 420 meses; há ofertas em Pernambuco

O Santander, em parceria com a Frazão Leilões, realiza um leilão de imóveis com 208 ativos distribuídos em 22 estados brasileiros, incluindo Pernambuco. O certame segue aberto até a próxima terça-feira (11), às 15h, em formato totalmente online.

As oportunidades estão distribuídas nos estados de Pernambuco (11), Alagoas (1), Amazonas (1), Bahia (12), Ceará (11), Goiás (11), Maranhão (3), Minas Gerais (6), Mato Grosso (9), Mato Grosso do Sul (3), Pará (2), Paraíba (2), Piauí (1), Paraná (15), Rio de Janeiro (23), Rio Grande do Norte (3), Rio Grande do Sul (25), Rondônia (1), Santa Catarina (5), Sergipe (1), São Paulo (60) e Tocantins (2).

O portfólio reúne casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, atendendo tanto quem busca a casa própria quanto investidores interessados em oportunidades abaixo do valor de mercado. Os imóveis podem ser adquiridos à vista ou com financiamento em até 420 meses, conforme as condições previstas em edital, ampliando as possibilidades de compra para diferentes perfis de interessados.

Entre os destaques do leilão está o imóvel de menor valor: uma casa localizada no bairro Botafogo, em Itabaiana (PB). A propriedade possui 130 m² de terreno, 46,8 m² de área privativa, além de sala e banheiro, e recebe lance inicial de R$ 40.012,80, frente a uma avaliação de R$ 96 mil, podendo ser adquirida à vista ou com financiamento em até 420 meses.

Já o imóvel de maior valor é uma casa situada no Condomínio Solaris Residencial Clube, em Maricá (RJ). O imóvel conta com 489,85 m² de área privativa, distribuídos em seis dormitórios, sete banheiros, quatro varandas, sala e uma vaga de garagem. Avaliada em R$ 2,972 milhões, a propriedade recebe lance inicial de R$ 2.080.000,00 e também pode ser adquirida à vista ou com financiamento em até 420 meses, conforme as condições previstas em edital.



Os interessados podem consultar os editais completos, conferir as características de cada lote e realizar o cadastro diretamente na plataforma da Frazão Leilões ou pelo portal de imóveis do Santander.









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