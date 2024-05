Santander mobiliza R$ 7 milhões em apoio ao Rio Grande do Sul

A- A+

O Santander Brasil já mobilizou R$ 7 milhões para dar apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O valor inclui recursos próprios do banco e também doações de funcionários e clientes, e se soma a iniciativas de extensão de prazos e condições especiais em produtos de crédito.

O montante está sendo aplicado a ações que buscam amenizar os impactos das enchentes para a população. Parte do dinheiro foi arrecadada através de uma campanha de doações dos funcionários, em que o banco somou R$ 1 a cada R$ 1 doado.

Outra parte corresponde ao aporte que o banco fez em ações lideradas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), junto a outros bancos.

"Estamos mais próximos do que nunca dos nossos colaboradores e clientes do Rio Grande do Sul, dada a catástrofe que se abateu sobre o Estado, e entendemos que a calamidade diz respeito a todos nós, brasileiros", diz em nota o presidente do Santander, Mario Leão. "Por isso mesmo, é necessário um esforço coletivo para apoiar a população e a reconstrução das áreas atingidas pelas chuvas."

O banco também está arrecadando artigos de primeira necessidade para envio ao Estado, em conjunto com as empresas coligadas SX, Getnet e Zurich Santander.

Até agora, mais de 47 toneladas de donativos foram enviadas. Para os funcionários gaúchos, o Santander permitiu a antecipação do 13º salário, férias e abono de ponto, e enviará itens básicos às famílias dos mais afetados.

