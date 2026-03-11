Santander oferece 10 mil bolsas gratuitas para quem busca aprender inglês, espanhol ou francês

A- A+

O Santander anuncia o lançamento do curso “Santander Fala Mundo 2026”, programa que disponibiliza 10 mil vagas para quem busca aprender novos idiomas. As inscrições estão abertas até o dia 16 de março, pelo site do Santander Open Academy, e os bolsistas poderão escolher entre inglês, espanhol ou francês, desde o nível básico até o avançado .

As bolsas garantem acesso gratuito à uma plataforma imersiva do curso, que combina inteligência artificial, realidade virtual e metodologias de ensino, com atividades práticas e interações guiadas. A proposta do programa é desenvolver a fluência dos participantes de forma personalizada, respeitando o ritmo e o nível de cada aluno, priorizando a conversação e a aplicação do idioma em situações reais.

“A iniciativa amplia o acesso a uma formação linguística de qualidade e contribui para expandir horizontes profissionais e pessoais em um mercado cada vez mais globalizado”, diz Carolina Learth, sênior Head de plataformas globais do Santander.

Além disso, a plataforma segue os níveis internacionais de aprendizado (CEFR e ACTFL), indo do A1 (iniciante baixo) até C1 (avançado superior), com cada nível possuindo 5 fases de aprendizado.

