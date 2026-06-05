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segurança Santander oferece dicas para proteger dados durante o trabalho home office Certos descuidos trazem riscos ao usuário, como a exposição involuntária de informações

O Santander alerta para os erros mais comuns que podem comprometer a segurança cibernética no modelo remoto, com o objetivo de garantir mais proteção no trabalho em home office. Entre os erros mais comuns estão a reutilização de senhas, a falta de duplo fator de autenticação, o uso de dispositivos pessoais sem atualização ou proteção adequada, redes Wi-Fi domésticas mal configuradas e cliques em mensagens de phishing por e-mail, SMS ou WhatsApp.



Outros descuidos podem também passar despercebidos, como misturar ambiente pessoal e corporativo no mesmo dispositivo, usar o mesmo navegador para tudo, salvar senhas no navegador pessoal, enviar arquivos por canais não autorizados, manter sessão aberta e deixar a tela desbloqueada.

Em reuniões online, principalmente fora de casa, também há risco de exposição involuntária de informações, seja pela tela, áudio ou pelo próprio contexto da conversa.



Já os prejuízos começam de forma silenciosa, com o sequestro de uma credencial ou o comprometimento de um dispositivo, e, rapidamente, evoluem para invasão de conta, vazamento de dados sensíveis, fraude operacional, perdas financeiras, impacto regulatório e dano reputacional.

“Em muitos casos, um erro simples cometido por uma pessoa em casa acaba abrindo caminho para um problema maior dentro da empresa. Os ataques passaram a ser mais multicanais. Muitas vezes, o golpe vem por e-mail, depois é reforçado por WhatsApp e, em alguns casos, até por ligação. Isso aumenta a sensação de legitimidade e reduz a chance de a vítima desconfiar”, alerta Leandro Granja, CISO do Santander.



As táticas golpistas evoluíram, mas as pessoas que trabalham em home office e as empresas também estão mais conscientes. Existem mais compartilhamento de informações sobre autenticação multifator (MFA), campanhas de conscientização, mais atenção a phishing e investimento em proteção de acesso remoto.

Recomendações para se proteger:

Separe o ambiente pessoal do corporativo;

Ative MFA e duas etapas de autenticação;

Use gerenciador de senhas;

Segurança da rede doméstica;

Mantenha tudo atualizado;

Desconfie de urgência;

Não use canais pessoais para dados corporativos.

*Com informações da assessoria

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