Santander oferece mais de 200 imóveis em leilão

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Um leilão organizado pelo Santander, em parceria com a Biasi Leilões, será realizado exclusivamente on-line no dia 20 de outubro, a partir das 11h, e reúne mais de 200 imóveis em diferentes estados brasileiros.

Além de Pernambuco, as oportunidades estão distribuídas entre Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. O catálogo inclui casas, apartamentos, terrenos e outros tipos de imóveis.

Na faixa de menor valor está um terreno no Parque Residencial Viva, em Pérola (PR), com lance inicial de R$40.000,00. Já entre os imóveis com maior lance inicial está um apartamento localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo (SP), cujo lance inicial é de R$2.860.000,00.

Análise

Antes de participar, é importante que o interessado avalie as características de cada imóvel e as condições estabelecidas para a venda. A leitura do edital, a verificação da situação de ocupação e a análise dos custos envolvidos estão entre os pontos que devem fazer parte dessa avaliação.

Para Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões, o planejamento é fundamental para quem pretende participar do certame.

“Antes de dar um lance, é importante que o interessado conheça as características do imóvel, leia o edital e verifique todas as condições previstas para aquele lote. O comprador também deve considerar seu objetivo com a aquisição e estabelecer previamente um limite de investimento para participar do leilão com planejamento”, explica Eduardo.

Outro ponto a ser observado são os débitos relacionados aos imóveis. As dívidas de condomínio e IPTU serão quitadas pelo banco até a data do leilão, conforme as condições estabelecidas para cada lote.

Condições

O leilão será realizado exclusivamente on-line em 20 de outubro, a partir das 11h. Para participar, o interessado deve realizar o cadastro e a habilitação previamente no site da Biasi Leilões e consultar o edital correspondente ao imóvel de interesse.

As condições de pagamento variam conforme o lote e devem ser verificadas no edital. A documentação também apresenta informações específicas sobre cada propriedade, incluindo situação de ocupação, características do imóvel e demais condições da venda.

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