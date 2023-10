Santander oferta 20 mil bolsas de estudo gratuitas para aprendizagem em games; confira

A- A+

O Santander oferece 20 mil bolsas de estudo gratuitas para aprendizagem em jogos. As oportunidades, ofertadas em todo o Brasil pelo programa Santander Game Pro, estão distribuídas em quatro trilhas.



São 8 mil vagas para se aprimorar no League of Legends (LoL); 8,5 mil, para o Valorant; 3 mil bolsas, para Streamer; e 500 bolsas para Metaverso.



Interessados devem se inscrever até esta quarta-feira (18), na plataforma Bolsas Santander.



As trilhas de cursos, que terão duração de três meses, serão aplicadas de forma online, dentro da plataforma da CNB Esports.



Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e interesse pelo universo de games. Não é preciso experiência e nem estar vinculado a uma universidade.

Segundo o Santander, os 15 estudantes que desempenharem melhor nos testes, após conclusão do curso, serão contemplados com um contrato de três meses, com ajuda de custo de R$ 1.200 por mês, com ingresso nos times de base do CNB Esports.



“O Santander Gamer Pro busca elevar o nível dos gamers, além de dar toda a estrutura para que eles possam reproduzir profissionalmente o conteúdo aprendido em uma plataforma monetizada”, diz o Senior Head do Santander Universidades no Brasil, Marcio Giannico.



De acordo com o cofundador do CNB Esports, Carlos Fonseca Junior, a iniciativa vai possibilitar não somente o desenvolvimento de habilidades técnicas e teóricas, mas também "cultivar uma geração de jogadores e criadores de conteúdo que possam impactar positivamente a indústria e a cultura dos games no Brasil".

Veja também

BRASIL Terminam hoje inscrições para Prêmio Tesouro Nacional