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oportunidade Santander realiza leilão com 206 imóveis em 20 estados; Pernambuco está na lista Lances já estão abertos, e a habilitação para participar da disputa pode ser realizada até o dia 14, às 11h, por meio da plataforma online Frazão Leilões

O Santander, em parceria com a Frazão Leilões, está promovendo mais uma edição do leilão "Arrematou, Levou! Os Melhores Preços em Todo o Brasil", que reúne 206 imóveis distribuídos em 20 estados brasileiros.

Os lances já estão abertos e a habilitação para participar da disputa pode ser realizada até 14 de julho de 2026, às 11h, por meio da plataforma online Frazão Leilões.



O portfólio contempla imóveis localizados em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

As oportunidades incluem diferentes perfis de imóveis residenciais e comerciais, atendendo tanto quem busca a casa própria quanto investidores interessados em ativos abaixo do valor de mercado. As condições de pagamento permitem aquisição à vista ou financiamento em até 420 meses, com entrada mínima de 20% e saldo parcelado, conforme previsto em edital.



Entre os imóveis de menor valor está uma casa localizada no condomínio Prefeito Antônio L. de Souza, em Rio Largo (AL). O imóvel possui 48,60 m² de área privativa, construídos em um terreno de 518,52 m², com dois dormitórios, sala, banheiro e varanda. Avaliada em R$ 77 mil, a propriedade recebe lance mínimo de R$ 54 mil.



Já o imóvel de maior valor do certame está localizado em Cidelândia (MA). Situado na Avenida Senador Henrique de La Roque, o ativo possui 18.541,35 m² de terreno e 421,95 m² de área construída, além de dez vagas de garagem. O imóvel recebe lance inicial de R$ 3.666.700,00, representando uma oportunidade para investidores interessados em ativos de grande porte.



O leilão será realizado exclusivamente pela plataforma da Frazão Leilões. Antes de participar, os interessados devem consultar atentamente o edital para verificar as características de cada lote, documentação, formas de pagamento e demais condições previstas para a arrematação, pelo site da Frazão Leilões ou pelos site do Santander.

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