Oportunidades Santander realiza leilão de imóveis com até 63% de desconto; há opções em Pernambuco Em Pernambuco, são 10 propriedades com lances a partir de R$ 64.680

O Santander vai realizar um leilão com 114 imóveis com valores a partir de R$ 29,4 mil. Os interessados poderão oferecer lances até as 15h do dia 13 de março, pela plataforma Superbid Exchange ou no portal Santander Imóveis.

Em Pernambuco, são 10 propriedades com lances que variam entre R$ 64.680, como uma casa de 70 m² em Gravatá (50% abaixo do valor da avaliação), no Agreste, e outra de 160 m² em Igarassu (41% abaixo), na Região Metropolitana do Recife (RMR), até R$ 362.880 em um prédio de 231 m² no município de Floresta, no Sertão.

O destaque vai para um apartamento em Jaboatão dos Guararapes, também na RMR, com 114 m², que está à venda a partir de R$ 282,2 mil (41% abaixo).

Já em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, a partir de R$ 111,7 mil, é possível arrematar um apartamento de 158 m² (43% de deságio).

Na plataforma, ainda é possível encontrar imóveis nas cidades de Camaragibe (RMR), Toritama e Surubim, no Agreste.

O leilão conta com lotes residenciais e comerciais localizados em mais 12 estados: Alagoas (1), Bahia (5), Ceará (4), Goiás (3), Mato Grosso (3), Minas Gerais (14), Paraná (7), Paraíba (3), Rio Grande do Sul (12), Rio de Janeiro (22), Sergipe (4) e São Paulo (26).

Na plataforma da Superbid Exchange, os interessados podem aplicar filtros para encontrarem imóveis de acordo com a localização e valor.

Os imóveis localizados nas capitais terão benefício especial para a desocupação. Os imóveis que tiverem débitos de IPTU e condomínio terão as dívidas quitadas até a data do leilão.

O banco oferece facilidades de pagamento, como o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como parte do pagamento: para os residenciais, há financiamento de até 80% do valor do bem, até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses.

Demais condições devem ser consultadas no edital, disponível nos links de cada leilão ou no portal do Santander Imóveis.

