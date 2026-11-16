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RESIDÊNCIA

Santander realiza leilão de imóveis virtual com ofertas em Pernambuco

Apartamento no bairro de Paulista está entre as oportunidades com menor lance

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Para participar, interessados devem realizar o cadastro na plataforma e concluir a habilitação dentro do prazo estabelecidoPara participar, interessados devem realizar o cadastro na plataforma e concluir a habilitação dentro do prazo estabelecido - Foto: Pixabay/Reprodução

O Santander realiza, em parceria com a Biasi Leilões, um leilão de imóveis com oportunidades distribuídas por Pernambuco e demais estados brasileiros nesta terça-feira (16). A disputa será realizada exclusivamente pela internet, a partir das 11h, e reúne casas e apartamentos com diferentes características e faixas de preço.  

Entre as oportunidades com menor lance inicial está um apartamento no bairro Artur Lundgren II, em Paulista (PE), ofertado por R$34.040. 

Já os demais imóveis estão distribuídos por Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Para participar, os interessados devem realizar o cadastro na plataforma e concluir a habilitação dentro do prazo estabelecido, que termina no dia do evento, às 11h.

Antes de escolher, o leiloeiro oficial da Biasi Leilões Eduardo Consentino, recomenda uma consulta prévia ao edital e as informações de cada imóvel, verificando as condições de pagamento, a situação de ocupação e as demais regras para participação. A relação completa das oportunidades está disponível na página oficial do leilão.

*Com informações da assessoria de imprensa

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