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SEGURANÇA Santander reforça alerta de segurança contra golpes e fraudes para empresas em Pernambuco Funcionalidade é mais uma camada de proteção digital para clientes pessoa jurídica e está disponível no app Santander Empresas e no Internet Banking Empresarial

Como forma de oferecer mais proteção e experiências digitais mais seguras contra golpes e fraudes, o Santander está anunciando o lançamento de novos recursos do Alerta de Segurança para clientes pessoa jurídica.

Clientes PJ que realizam transações pelo aplicativo Santander Empresas ou pelo Internet Banking Empresarial (IB) recebem alertas na tela em tempo real quando identificados indícios suspeitos de golpes e fraudes.

Nesses casos, o cliente recebe um aviso em tela no app ou no Internet Banking no momento da transação, alertando sobre o risco de possível golpe antes de concluir uma operação que pode resultar em prejuízo financeiro.

“O Santander possui mecanismos eficazes que protegem não apenas os dados dos clientes, mas também suas transações, tratando de forma completa e abrangente a segurança dos correntistas, seguindo as melhores práticas do mercado e adotando tecnologias avançadas”, afirmou diretor de Segurança da Informação do Santander, Leandro Granja.

A funcionalidade chega para reforçar o Alerta de Segurança para as empresas, que contam, desde maio de 2025, com o Aleta no Login, recurso que identifica quando o cliente está em uma ligação enquanto acessa o aplicativo Santander Empresas (ferramenta disponível apenas no app).

Ao detectar potencial situação de risco, é exibido na tela um aviso em tempo real para reforçar a atenção antes de seguir com a operação.

O Alerta de Segurança está disponível automaticamente na versão mais recente do aplicativo Santander Empresas e no Internet Banking Empresarial, sem necessidade de ativação ou configuração por parte do cliente.

Em caso de suspeitas de golpes ou fraudes, o Santander sempre orienta os clientes a contatarem diretamente a Central de Atendimento.

Disponível para pessoas físicas desde setembro de 2025 no app do Santander, o Alerta de Segurança também avisa o cliente em tempo real sobre possíveis tentativas de fraude quando a transação está sendo realizada. Levantamento realizado pelo banco mostra que 42% dos clientes pessoa física notificados pelo Alerta de Segurança desistiram de concluir a transação suspeita de golpe, entre outubro e dezembro do ano passado.

A funcionalidade atua durante pagamentos e transferências em conta corrente, como Pix, TED, transferências digitais e boletos.

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