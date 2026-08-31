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Economia Santander registra alta de 60% no financiamento de energia solar em Pernambuco Expansão acompanha retomada do setor e aumento da demanda por soluções de geração de energia sustentável no estado

Santander registra alta de 60% no financiamento de energia solar em Pernambuco

A contratação de crédito para projetos de energia solar em Pernambuco cresceu 60% no primeiro semestre de 2026, na comparação com os seis primeiros meses do ano passado. O resultado foi registrado pelo Santander Financiamentos e ocorre em meio à retomada do setor e ao aumento da procura por alternativas de geração de energia sustentável.

Segundo a instituição, a ampliação também está relacionada ao crescimento da rede de parceiros e integradores do banco no estado, o que permitiu expandir a oferta de financiamento para consumidores e empresas interessados em instalar sistemas fotovoltaicos.

Para Cezar Janikian, vice-presidente executivo do Santander Consumer Finance no Brasil e na América do Sul, o avanço mostra que ainda existe potencial para ampliar o acesso ao crédito voltado à geração solar.

“O crescimento das operações em Pernambuco reforça que ainda temos um espaço importante para ampliar o acesso ao financiamento de projetos solares. Nosso foco é tornar o crédito cada vez mais simples e acessível, para que consumidores e empresas possam avaliar esse investimento dentro da sua realidade financeira e para que nossos parceiros tenham mais ferramentas para desenvolver seus negócios e alcançar novos clientes”, afirmou.

Além dos sistemas de geração solar, o Santander Financiamentos oferece crédito para a aquisição de baterias utilizadas em instalações fotovoltaicas. A instituição também possui equipes especializadas para atender operações contratadas tanto por pessoas físicas quanto por empresas.

No mercado de mobilidade elétrica, a financeira também atua no financiamento de eletropostos e veículos elétricos, oferecendo suporte para diferentes etapas da implantação da estrutura, desde a aquisição dos equipamentos até a execução do projeto.

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) apontam que o setor solar brasileiro já movimentou mais de R$ 328 bilhões em investimentos e alcançou 74,3 GW de potência instalada. A expansão da fonte também contribuiu para a arrecadação de mais de R$ 100 bilhões em tributos e evitou a emissão de aproximadamente 122 milhões de toneladas de CO.

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