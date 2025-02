Santander Universidades oferece 90 vagas de intercâmbio gratuito para pernambucanos nos EUA

O Santander Universidades acaba de anunciar o lançamento do programa USA Summer Experience, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, oferecendo uma oportunidade para 90 jovens pernambucanos participarem de um intercâmbio gratuito nos Estados Unidos.

O programa, que inclui todos os custos de viagem, hospedagem, alimentação e atividades culturais, visa proporcionar uma imersão completa no ambiente acadêmico e social da renomada universidade norte-americana.

O USA Summer Experience é um programa de três semanas, que ocorrerá entre 14 de julho e 1º de agosto de 2025, dentro do campus da Universidade da Pensilvânia.

Durante o intercâmbio, os participantes terão acesso a aulas diárias de inglês (20 horas semanais), além de palestras ministradas por professores da universidade e atividades sobre temas como comunicação corporativa, liderança, psicologia positiva, planejamento estratégico e sustentabilidade.

Os jovens selecionados também terão a chance de expandir suas redes de contato internacionais, adquirindo experiências valiosas para sua carreira.

"O USA Summer Experience é fundamental para desenvolver talentos que serão protagonistas no futuro. O Santander Universidades acredita que a educação e a troca de conhecimento global são pilares transformadores que prepararam esses jovens para os desafios do futuro", afirmou Márcio Giannico, executivo do Santander.