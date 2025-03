Santander Universidades oferta 20 mil bolsas gratuitas para aprendizado em Excel com IA

A- A+

O Santander Universidades anunciou o programa Excel para Dados com Inteligência Artificial, com 20 mil bolsas gratuitas para capacitar profissionais que desejam aprimorar suas habilidades na ferramenta mais usada do mercado. A experiência proporcionará um aprendizado prático e teórico, cobrindo desde o básico do Excel até a criação de dashboards interativos, fórmulas avançadas, automação de processos e integração com Microsoft Copilot.

Os interessados podem se inscrever até 20 de abril deste ano pelo Santander Open Academy. O curso abrange 26 horas de aprendizado com desafios práticos, mentorias ao vivo e certificação oficial que poderá ser utilizada como horas complementares em cursos universitários e agregada ao portfólio profissional dos participantes. Não é necessário ter experiência prévia com as ferramentas ou ser correntista do Banco para participar.

“O Santander acredita que investir em educação é investir no futuro. Estamos comprometidos em fornecer aos participantes os recursos necessários para impulsionar suas carreiras e contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um”, afirma Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil.

Cursos

A jornada oferece uma trilha completa que inclui manipulação e estruturação de tabelas no Excel, criação de tabelas dinâmicas para análise de grandes volumes de dados, uso de fórmulas essenciais para automação, introdução a dashboards interativos com aplicação prática em relatórios, utilização do Microsoft Copilot para otimização de consultas SQL e projetos práticos, como a construção de um organizador de declaração de imposto de renda e um dashboard de vendas do Xbox.

A parceria do Santander com a DIO já distribuiu mais de 200.000 bolsas de estudos gratuitas em todo país, sendo 45.348 direcionada para mulheres, 48.672 para pessoas pretas e pardas e 2.940 para PCDs ao longo de todos os programas oferecidos, além de 131.833 bolsas para outros estados fora da capital paulista.

“Acreditamos que aprender Excel utilizando ferramentas de inteligência artificial de forma prática é essencial para quem deseja aprender como manipular dados e planilhas. Esse bootcamp entrega um conteúdo inédito e altamente aplicável ao dia a dia dos profissionais”, comenta Iglá Generoso, CEO da DIO.

