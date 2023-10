Santos Dumont terá R$ 300 milhões em investimento, diz ministro de Portos e Aeroportos

A- A+

O governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro vão anunciar investimento da ordem de R$ 300 milhões no aeroporto Santos Dumont, afirmou Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, na manhã desta segunda-feira.

- Devemos anunciar, com o prefeito do Rio, o edital de licitação da ordem de R$ 300 milhões para o Santos Dumont. Será uma obra que vai dar mais segurança à população, melhorar a infraestrutura do aeroporto - afirmou o ministro em visita ao Galeão.

O Novo PAC prevê investimentos em reformas na pista do Santos Dumont. Período ao longo do qual vai vigorar a transferência de voos do aeroporto central do Rio para o Galeão. Esta mudança teve início ontem e será feita de forma gradual até o fim do ano.

Situação do Galeão

Costa filho foi recebido por executivos do Galeão, quando foi apresentado a ele os planos de investimento, governança e infraestrutura do aeroporto internacional.

Questionado se a Changi, controladora da concessionária RIOgaleão, seguirá administrando o terminal, ele frisou que “no que depender do governo, sim”.

- A discussão está num processo de construção. Mas, se depender do governo brasileiro, não faltará apoio - afirmou.

O ministro destacou que a permanência de um operador aeroporto “de excelência” como a Changi é importante para o Brasil.

Para ele, o fato de a transição de voos do Santos Dumont para o Galeão reduzir a oferta total no Rio até o fim do ano, na comparação com o que vigorava em setembro, faz parte do processo em curso.

- Não (será ruim). Estamos passando por uma adaptação - disse, destacando as obras que serão realizadas no Santos Dumont.

