ABRE E FECHA São João 2025: confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no feriadão Data junina altera funcionamento de serviços e atividades no estado

Mais celebrado dos santos juninos, o São João é comemorado na próxima terça-feira (24). A data é feriado no Recife e em algumas cidades da Região Metropolitana, como Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Por isso, setores e atividades têm funcionamento alterado.

Além do dia de São João, há alterações também na véspera, a segunda-feira (23). Isso porque, como tradicionalmente ocorre, prefeituras e governo estadual transferem o ponto facultativo de Corpus Christi para esse dia.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), o comércio da capital pernambucana abrirá normalmente no fim de semana que antecede São João, este sábado (21) e o domingo (22). O mesmo vale para shoppings centers.

Em repartições públicas, como as estaduais e das prefeituras do Recife e de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, não haverá expediente.

A Folha de Pernambuco preparou um roteiro especial com horários dos serviços e atividades durante o feriadão de São João. Confira:

Shoppings e Comércio

Lojas do Centro do Recife abrem em horário comercial das 8h às 12h no sábado (21). No domingo (22), segundo a CDL Recife, as que já funcionam neste dia seguirão abertas e, na segunda (23), funcionarão até 18h.

No feriado de São João, a terça-feira (24), as lojas do Centro estarão fechadas. Os shoppings, que abrirão em seus respectivos horários normais no sábado e no domingo, terão horário especial na segunda-feira e na terça-feira. Confira:

Shopping Recife - Boa Viagem

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 12h às 21h

RioMar Recife - Pina

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 12h às 21h



Shopping Boa Vista - Boa Vista

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 11h às 19h

Cinema, Game Station e Expresso Cidadão seguirão programação própria nos dois dias.

Shopping Tacaruna - Santo Amaro

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 12h às 21h — exceto Carrefour, que permanece das 8h às 21h



Plaza Shopping - Casa Forte

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 12h às 21h



Shopping ETC - Aflitos

segunda-feira (23): das 9h às 18h — praça de alimentação a partir das 11h

terça-feira (24): das 12h às 18h

São Miguel Center - Afogados

segunda-feira (23): das 9h às 17h

terça-feira (24): fechado

Shopping Patteo Olinda - Olinda

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 12h às 21h

Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes

segunda-feira (23): das 9h às 19h

terça-feira (24): das 12h às 21h

Paulista North Way Shopping - Paulista

segunda-feira (23): das 9h às 22h

terça-feira (24): das 12h às 21h

Camará Shopping - Camaragibe

segunda-feira (23): das 10h às 18h — cartório e Detran fechados

terça-feira (24): das 12h às 21h

Shopping Costa Dourada - Camaragibe

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 12h às 20h

Shopping Igarassu - Igarassu

segunda-feira (23): das 9h às 18h

terça-feira (24): das 12h às 20h



Recife Outlet - Moreno

segunda-feira (23): das 9h às 19h

terça-feira (24): das 9h às 21h

Governo de Pernambuco

As repartições públicas do Governo de Pernambuco não têm expedientes na segunda-feira (23) e na terça-feira (24).

O Executivo estadual transferiu o ponto facultativo de Corpus Christi para a véspera de São João.

Apenas serviços indispensáveis funcionam nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta estadual nesse dias.

Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo na Véspera de São João, esta segunda-feira (23). A medida vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município, por causa das comemorações juninas, com exceção daquele serviço cujo funcionamento seja indispensável.



Já a terça-feira (24), dia de São João, é feriado municipal. Ou seja, novamente não haverá expediente.

Edifício-sede: Estará fechado na segunda-feira (23) e na terça-feira (24), retomando expediente e o atendimento ao público na quarta-feira (25).



Estacionamento: Para facilitar o acesso da população aos eventos juninos na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, a Secretaria de Administração vai disponibilizar, gratuitamente, as vagas do estacionamento principal do edifício-sede, na avenida Cais do Apolo, durante os dias de programação, nos seguintes horários:



sábado (21): das 16h à 1h30

domingo (22): das 16h às 22h30

segunda-feira (23): das 16h à 1h30

terça-feira (24): das 16h à 0h30

sexta-feira (27): das 16h à 1h30

sábado (28): das 16h à 1h30

domingo (29): das 16h às 22h30

Saúde: A Secretaria de Saúde perparou esquema especial para atender a população no feriadão. As vacinas contra Covid-19, influenza e atualização de caderneta de vacinação estarão disponíveis nos Centros de Vacinação nos shoppings Recife, RioMar e Boa Vista, nos respectivos horários de funcionamento dos shoppings.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do telefone (81) 3355-7712.



A Secretaria de Saúde vai oferecer ainda testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C no Polo do Sítio Trindade. Ao todo, serão 20 profissionais envolvidos na testagem, até a terça-feira (24).



O resultado sai em 20 minutos, e em caso positivo, o usuário recebe aconselhamento e é encaminhado para o tratamento na rede municipal de saúde.



A população do Recife contará com dez unidades de saúde, sendo oito da rede municipal e duas da complementar, para atendimentos de urgência 24h em diversas especialidades. São elas: clínica médica; pediatria; odontologia; maternidade/obstetrícia; traumato-ortopedia; oftalmologia e violência contra mulher. A lista completa pode ser conferida neste link.

Mulher: A maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estará fechada na segunda-feira (23) e na terça-feira (24), com as seguintes exceções:

Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto diariamente, das 7h às 19h.

Assistência Social e Combate à Fome : Serviços essenciais funcionarão normalmente. Os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio estarão abertos nos dias 23 e 24. Também seguirão em pleno funcionamento o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas) – noturno. A Cozinha Gurupé abre no dia 23.



A sala de atendimento da Política sobre Drogas, localizada no térreo da Prefeitura do Recife, não terá expediente durante o São João. Já os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas), a Central de Cadastro Único e os Centros POP estarão fechados nos dias 23 e 24.



Diretos Humanos e Juventude: O projeto Praia sem Barreiras, que oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, utilizando cadeiras anfíbias e esteiras que facilitam o acesso à areia e ao mar, funcionam normalmente no sábado (21) e no domingo (22), mas não terá atividades na segunda-feira (23) e na terça-feira (24).

Não é necessário agendamento, basta comparecer ao local. Vale lembrar que, em caso de chuva forte ou maré alta, as atividades podem ser suspensas. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Uninassau e a Empetur.



Já os serviços do Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e do Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ serão transferidos temporariamente para o polo do Sítio Trindade nos dias 21, 22, 23 e 24.



Durante o São João, as equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude estarão atuando na Central de Direitos Humanos e Acessibilidade montada no Sítio ou em equipes itinerantes pela cidade, oferecendo orientação e atendimento em casos de violações de direitos, como racismo, LGBTfobia, etarismo e capacitismo.

Parque de Esculturas: Estará aberto neste sábado (21) e domingo (22), das 9h às 18h, e fechará na segunda-feira (23) e na terça-feira (24).



Ciclofaixa de Turismo e Lazer: Funcionará normalmente no dia do feriado de São João, a terça-feira (24).



Mercados e Feiras: As feiras livres e mercados públicos do Recife funcionarão das 6h às 13h nos dias 22 e 24 de junho, e das 6h às 18h nos dias 21 e 23 de junho.



Hospital Veterinário do Recife (HVR): Funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências nos dias 23 e 24 de junho.

Esportes: O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) estará fechado nos dias 23 e 24 de junho. As unidades da Academia Recife estarão fechadas nos dias 23 e 24, abrindo normalmente no sábado (21), das 6h às 10h.

Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala de Empreendedorismo: Não haverá expediente nos órgãos de atendimento ao público da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, como Agência de Emprego, nas Salas de Empreendedorismo e nas Escolas Profissionalizantes do Recife, na segunda-feira (23) e na terça-feira (24). Os serviços retornam na quarta-feira (25).

Rede Compaz: Toda a Rede Compaz e Bibliotecas da Paz ficará fechada do sábado (21) a terça-feira (24).



Trânsito: Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos no dia 23, Véspera de São João, em função do ponto facultativo.



Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

Ouvidoria Geral: Não haverá atendimento presencial e telefônico nos dias 23 e 24 de junho, em razão da Véspera e Dia de São João. Estarão disponíveis todos os demais canais para registro de sugestões, elogios e críticas, seja pelo email ([email protected]), app Conecta Recife e o portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br).

Procuradoria da Fazenda Municipal: Não haverá expediente nos dias 23 e 24, em razão da Véspera e Dia de São João.

Procon Recife: Em função do feriado de São João, não haverá expediente nos dias 23 e 24. Para o registro de reclamações e denúncias durante esse período, os consumidores poderão utilizar o canal digital através do site procon.recife.pe.gov.br.

Prefeitura de Olinda

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a prefeitura transferiu o ponto facultativo de Corpus Chrsti da última quinta-feira (19) para esta Véspera de São João, segunda-feira (23), quando não haverá expediente. Servidores também estão dispensados do serviço na terça-feira (24).

O ponto facultativo não se aplica aos servidores que atuam em áreas essenciais, como saúde e segurança, que deverão seguir as orientações específicas das suas respectivas secretarias, segundo a gestão municipal.

Por causa da suspensão dos expedientes, os serviços terão funcionamento alterado na cidade. Confira:



Escolas municipais: Não terão aulas na segunda-feira (23) e na terça-feira (24).

Saúde: Plantões permanecem 24 horas na UPA de Rio Doce e no SPA de Peixinhos.

Mercados púlbicos: Funcionam das 6h às 18h com atrações do Circuito do Milho nos mercados de Peixinhos, Sítio Novo e Rio Doce.

Coleta de lixo: Funciona normalmente todos os dias, com redução para 20% da frota na terça-feira (24).

Ciclofaixa: Em operação no domingo (22) e na terça-feira (24), das 7h às 16h

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, na RMR, transferiou o ponto facultativo de Corpus Christi para a Véspera de São João, a segunda-feira (23). Não há expediente nas repartições municipais também na terça-feira (24), dia do santo.

A gestão destaca que não há expediente nos setores administrativos localizados no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão.

Outros serviços prestados pela gestão municipal também sofrerão alterações em razão das datas comemorativas. Confira:

Educação: Não haverá aulas e expediente administrativo nas escolas da rede municipal nos dias 23 e 24 de junho.

Saúde: Funcionando durante 24 horas o Centro de Parto Normal Rita Barradas, em Sucupira, e a UPA Municipal Sotave, em Prazeres, tanto na segunda-feira (23) quanto na terça-feira (24). As demais unidades de saúde municipais ficarão fechadas. O Samu mantém funcionamento normal, por meio do telefone 192.



Mercados e feiras: As feiras livres e os mercados públicos das Mangueiras, Cavaleiro e Jaboatão Centro funcionarão normalmente na segunda-feira (23), das 6h às 18h. No feriado de São João, na terça-feira (24), funcionarão das 6h às 12h.



Procon: Não haverá expediente. O canal de denúncias estará disponível pelo WhatsApp (81) 9.7323-7953.

Defesa Civil: O trabalho da Defesa Civil nos feriados e finais de semana é realizado por equipes de plantão 24h em bases avançadas (Monte Verde, Muribeca e Curado II) e também através dos serviços de atendimento na Sala Integrada de Emergência (SIE). Os registros dos atendimentos poderão ser feitos pelo telefone 0800 281 2099 e o WhatsApp (81) 9.9195-6655.

Prefeitura de Petrolina

Em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, terça-feira (24), dia de São João, não tem funcionamento de órgãos públicos municipais. O expediente, no entanto, é normal na segunda-feira (23) — decreto municipal havia estabelecido ponto facultativo na última sexta-feira (20) e suspensão de expediente também na quinta-feira (19), em razão do dia de Corpus Christi.



O ponto facultativo da terça-feira, no entanto, não altera o funcionamento das instituições e serviços considerados essenciais à coletividade, como Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), segurança e trânsito.

A limpeza pública será suspensa apenas na terça-feira (24) por conta do risco de queimaduras causadas pelas fogueiras. Já as escolas municipais estão fechadas desde a última quinta-feira (19) e retornam apenas na quarta-feira (25).

Quem precisar de algum serviço público pode solicitar através da plataforma Petro Online, que está disponível no site da prefeitura. Na próxima quarta-feira (25), completa a prefeitura, todas as atividades voltam a normalidade.

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Em virtude do feriado de São João, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informou que não haverá expediente nos cartórios, centrais e postos de atendimentos nesta terça-feira (24). As atividades também permanecem suspensas na segunda-feira (23), "em razão do elevado custo de operação do aparelho jurisdicional em todo o estado".

