Festas juninas São João 2025 deve ampliar turismo regional e movimentar a economia pernambucana Levantamento da Fecomércio-PE indica crescimento no número de viagens dentro do estado e aumento das vendas no comércio e serviços

A movimentação turística e o consumo durante o São João de 2025 devem contribuir para o aquecimento da economia em Pernambuco, segundo dados da Sondagem de Opinião realizada pela Fecomércio-PE em parceria com o Sebrae. O levantamento aponta que 27,4% dos consumidores têm intenção de viajar durante o período junino, sendo que 86,4% pretendem permanecer dentro do estado. As cidades mais citadas como destino foram Caruaru (31,9%) e Gravatá (12,1%).

O estudo indica também que 64% dos entrevistados têm interesse em participar de festas gratuitas em espaços públicos promovidas por prefeituras. Eventos privados, como shows pagos, foram mencionados por 8,3% dos consumidores. Outros 14,4% informaram que devem frequentar bares e restaurantes, e 5,4% pretendem se hospedar em hotéis ou pousadas. Reuniões domiciliares com familiares e amigos foram citadas por 52,6% dos participantes.

Em relação ao consumo, 56,1% dos entrevistados declararam que pretendem adquirir itens pessoais para o período, como roupas (43%), calçados (21,5%) e acessórios (20,7%). O valor médio estimado para essas compras é de R$ 225 por pessoa. Para alimentação fora do lar, a média de gastos é de R$ 207. O cartão de crédito deve ser o meio de pagamento mais utilizado (46,4%), seguido pelo Pix (37,1%).

Na área empresarial, 12,5% dos estabelecimentos do comércio varejista e 15% do setor de alimentação indicaram intenção de contratar trabalhadores temporários. No segmento de alimentação tradicional, o percentual chega a 18,8%. Já entre os estabelecimentos situados em shoppings centers, a taxa de intenção de contratação ficou em 5,4%.

A projeção de desempenho aponta para um possível crescimento de 13,5% nas vendas do varejo e de 10,9% nos serviços de alimentação em relação ao mesmo período do ano anterior.

O presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, comentou os dados:

“As festas juninas têm um papel essencial no fortalecimento do nosso setor de comércio, serviços e turismo. A escolha de destinos locais pela maioria dos consumidores mostra como nossas cidades estão cada vez mais preparadas para receber esse fluxo, gerando emprego, renda e oportunidades em toda a cadeia produtiva — da hotelaria ao pequeno varejo, passando pela gastronomia e pelos eventos culturais”.

Para o economista da entidade, Rafael Lima, os dados mostram que o São João tem impacto relevante na economia local.

“A data se consolida não apenas pelo volume de consumo, mas também pela mobilidade dos consumidores dentro do estado, o que reforça a importância do turismo regional para a economia. As estratégias empresariais que valorizam a experiência do consumidor, com uso das tecnologias digitais, devem contribuir para a ampliação das vendas no período”, avaliou.



