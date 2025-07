São João 2025: festividades injetaram R$ 1,1 bilhão na economia de Pernambuco

A- A+

Leia também

• Mercosul encerra negociação de acordo de livre comércio com EFTA

• Aeroporto Santos Dumont fecha na Cúpula do Brics, e voos são transferidos para o Galeão

O São João de Pernambuco bateu recorde de público em 2025. Segundo dados do Observatório do Turismo de Pernambuco, ligado à Secretaria de Turismo e Lazer, a festa atraiu mais de 1,6 milhão de visitantes, número que representa um crescimento de 15,88% em relação ao ano anterior. Com isso, a receita gerada pelo turismo também teve alta expressiva, alcançando R$ 1,1 bilhão, um aumento de 25,8% no faturamento.

Os festejos juninos também impulsionaram a ocupação hoteleira, que chegou a 100% em 15 destinos do estado, entre eles Caruaru, Gravatá, Petrolina e Arcoverde. O gasto médio diário dos excursionistas subiu mais de 55% em comparação a 2024, chegando a R$ 725,21. Para 98,71% dos turistas e excursionistas, o principal motivo da viagem foi o próprio São João, que obteve índice de satisfação acima de 95% entre o público.

“É um marco para o turismo e para a cultura de Pernambuco. O trabalho liderado pela nossa governadora Raquel Lyra tem dado bons resultados, ano após ano. Nosso São João cresceu em participação popular, movimentação econômica e projeção nacional. Estamos falando de uma festa que movimenta o estado inteiro, do Sertão ao Litoral, com geração de emprego e renda para milhares de pernambucanos”, afirmou o secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba.

A festa também teve destaque no ambiente digital, com aumento nas buscas no Google Trends, especialmente no dia 22 de junho. Mais de 95% dos visitantes disseram que voltariam ao São João em edições futuras.

“O São João de 2025 mostrou, com números e emoção, o poder transformador do turismo em Pernambuco. Vivemos uma temporada histórica, em que a ocupação hoteleira chegou ao limite, a circulação de visitantes se espalhou por todas as regiões e a economia local foi fortemente impulsionada. Esse resultado é reflexo direto do trabalho sério e comprometido do Governo Raquel Lyra, que tem feito do turismo uma prioridade estratégica para o desenvolvimento do estado”, comentou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

Veja também