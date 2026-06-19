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festas juninas São João consolida Nordeste como potência econômica e estratégica para as marcas Especialista em marketing de influência analisa como a festa junina se tornou uma das principais vitrines para grandes anunciantes no país

O São João é consolidado como um dos principais motores econômicos do Brasil. Em 2025, as festas juninas movimentaram cerca de R$ 7 bilhões na economia, com forte impacto no Nordeste. O efeito se espalha por diversos setores, como comércio, turismo, gastronomia, moda e serviços.

De olho na presença na festa junina, várias empresas ampliam sua presença na festa. Para 2026, a expectativa do Ministério do Turismo é que municípios do Nordeste superem a quantidade de turistas e a movimentação financeira registradas no Nordeste no ano anterior, que foi de cerca de R$ 7,4 bilhões.

Com esse crescimento, a data também ganhou força no calendário de marketing das marcas, que passaram a enxergar o período como uma oportunidade estratégica de conexão com o público. Nesse cenário, a atuação de agências especializadas tem ganhado destaque.

À frente de projetos voltados para o São João, Débora Dias, especialista em marketing de influência e diretora da Influence Group, agência em Pernambuco, tem acompanhado de perto essa mudança no comportamento do mercado.

Segundo Débora, há uma mudança clara na forma como as empresas se posicionam durante a festa. “Há um movimento claro de descentralização. O São João movimenta diversos setores e as empresas reconhecem cada vez mais esse cenário e querem aproveitar o momento para vender e se posicionar. As marcas estão começando a entender o valor de falar com o regionalismo também. Isso é um reflexo direto do reconhecimento do potencial criativo e comercial que existe aqui”, afirma.

Para a especialista, não se trata apenas de presença de marca, mas de construir uma comunicação mais próxima e verdadeira com o público local. “A última temporada foi intensa e as marcas chegaram mais preparadas para conversar com o Nordeste, porque mais do que visibilidade, é muito importante buscar conexão real com o público. E isso só acontece quando o trabalho é realizado com um artista ou influenciador que carrega verdade, tem identidade com a cultura local e entende o seu território de atuação. Acredito que as empresas entenderam isso”, diz.

Débora, que trabalha com nomes como João Gomes, Ary Mirelle, Mileide Mihaile e Eslovênia Marques, também destaca que o sucesso das campanhas depende de planejamento e respeito à cultura nordestina.

“As marcas precisam estar dispostas a construir com verdade, porque o São João vai além do entretenimento. Ele tem um valor estratégico gigantesco para o mercado publicitário. Mas, para funcionar, exige sensibilidade tanto dos criadores quanto das marcas. Quando isso acontece, o resultado é mais autêntico e muito mais efetivo”, declara.



Marcas

Uma das marcas é a Ambev, que amplia a sua atuação nos festejos juninos e leva, por meio de Brahma, ativações e experiências a alguns dos principais polos da temporada.

Após uma década, a marca Brahma (da Ambev) retornou como patrocinadora oficial do São João de Caruaru em 2026, com festejos ocorrendo de 30 de maio a 27 de junho.

A marca também celebra o quinto ano consecutivo de parceria com o São João de Campina Grande, na Paraíba. Durante os jogos da Seleção Brasileira, a companhia também promoverá transmissões e ações especiais para integrar o clima da Copa às festas juninas.

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