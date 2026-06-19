São João consolida Nordeste como potência econômica e estratégica para as marcas
Especialista em marketing de influência analisa como a festa junina se tornou uma das principais vitrines para grandes anunciantes no país
O São João é consolidado como um dos principais motores econômicos do Brasil. Em 2025, as festas juninas movimentaram cerca de R$ 7 bilhões na economia, com forte impacto no Nordeste. O efeito se espalha por diversos setores, como comércio, turismo, gastronomia, moda e serviços.
De olho na presença na festa junina, várias empresas ampliam sua presença na festa. Para 2026, a expectativa do Ministério do Turismo é que municípios do Nordeste superem a quantidade de turistas e a movimentação financeira registradas no Nordeste no ano anterior, que foi de cerca de R$ 7,4 bilhões.
Com esse crescimento, a data também ganhou força no calendário de marketing das marcas, que passaram a enxergar o período como uma oportunidade estratégica de conexão com o público. Nesse cenário, a atuação de agências especializadas tem ganhado destaque.
À frente de projetos voltados para o São João, Débora Dias, especialista em marketing de influência e diretora da Influence Group, agência em Pernambuco, tem acompanhado de perto essa mudança no comportamento do mercado.
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Segundo Débora, há uma mudança clara na forma como as empresas se posicionam durante a festa. “Há um movimento claro de descentralização. O São João movimenta diversos setores e as empresas reconhecem cada vez mais esse cenário e querem aproveitar o momento para vender e se posicionar. As marcas estão começando a entender o valor de falar com o regionalismo também. Isso é um reflexo direto do reconhecimento do potencial criativo e comercial que existe aqui”, afirma.
Para a especialista, não se trata apenas de presença de marca, mas de construir uma comunicação mais próxima e verdadeira com o público local. “A última temporada foi intensa e as marcas chegaram mais preparadas para conversar com o Nordeste, porque mais do que visibilidade, é muito importante buscar conexão real com o público. E isso só acontece quando o trabalho é realizado com um artista ou influenciador que carrega verdade, tem identidade com a cultura local e entende o seu território de atuação. Acredito que as empresas entenderam isso”, diz.
Débora, que trabalha com nomes como João Gomes, Ary Mirelle, Mileide Mihaile e Eslovênia Marques, também destaca que o sucesso das campanhas depende de planejamento e respeito à cultura nordestina.
“As marcas precisam estar dispostas a construir com verdade, porque o São João vai além do entretenimento. Ele tem um valor estratégico gigantesco para o mercado publicitário. Mas, para funcionar, exige sensibilidade tanto dos criadores quanto das marcas. Quando isso acontece, o resultado é mais autêntico e muito mais efetivo”, declara.
Marcas
Uma das marcas é a Ambev, que amplia a sua atuação nos festejos juninos e leva, por meio de Brahma, ativações e experiências a alguns dos principais polos da temporada.
Após uma década, a marca Brahma (da Ambev) retornou como patrocinadora oficial do São João de Caruaru em 2026, com festejos ocorrendo de 30 de maio a 27 de junho.
A marca também celebra o quinto ano consecutivo de parceria com o São João de Campina Grande, na Paraíba. Durante os jogos da Seleção Brasileira, a companhia também promoverá transmissões e ações especiais para integrar o clima da Copa às festas juninas.