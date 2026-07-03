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São João São João de Pernambuco movimenta R$ 1,46 bilhão e registra maior impacto econômico em 2026 Festas juninas atraíram quase 1,8 milhão de visitantes e impulsionou turismo, cultura e economia em todas as regiões do Estado

O São João de Pernambuco alcançou este ano o maior resultado econômico de sua série histórica. De acordo com levantamento do governo do estado, por meio da Empresa de Turismo de Penambuco (Empetur), os festejos juninos movimentaram uma receita turística bruta estimada em R$1,46 bilhão, crescimento de 22% em comparação com 2025, quando o impacto foi de R$1,2 bilhão.

Além do avanço na receita, o período registrou aumento no fluxo de visitantes. Ao todo, 1.796.283 turistas e excursionistas passaram por Pernambuco durante os festejos, um crescimento de 9,78% em relação ao ano anterior, que contabilizou 1.636.257 visitantes.

"O resultado de R$1,46 bilhão em receita turística e quase 1,8 milhão de visitantes comprova que a estratégia adotada pelo governo de Pernambuco está dando resultados. Ampliamos a malha aérea, fortalecemos os principais mercados emissores e intensificamos a promoção do estado em feiras e eventos nacionais e internacionais. O São João respondeu com o melhor desempenho da nossa série histórica e seguiremos investindo para ampliar ainda mais esses números", afirmou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Os dados também reforçam a força do São João como instrumento de valorização da cultura e da identidade pernambucana. Entre os turistas entrevistados, 48,66% viajaram em família, enquanto a permanência média no estado chegou a 6,8 dias, um crescimento de 36% em relação ao ano passado.

Eduardo Loyo, ladeado pela presidente da Fundarpe, Renata Borba, e pela governadora Raquel Lyra

Além dos visitantes pernambucanos, que representaram 59,83% do público nacional, os principais mercados emissores foram Bahia, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará e Alagoas.

Para o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Roberto Asfora, os números demonstram que investir na cultura gera desenvolvimento econômico e social.

"O São João de Pernambuco é muito mais do que uma grande celebração popular. É uma política pública de desenvolvimento, capaz de gerar renda, fortalecer a economia local e valorizar a nossa identidade cultural. Os resultados de 2026 mostram que os investimentos em promoção turística, interiorização e fortalecimento dos destinos beneficiam hotéis, restaurantes, comerciantes, artistas, artesãos e milhares de famílias pernambucanas em todas as regiões do estado", destacou.

O Aeroporto Internacional do Recife registrou 263.791 passageiros relacionados aos festejos. Já no transporte rodoviário, houve intenso fluxo de visitantes vindos de cidades como Campina Grande, Aracaju, Mossoró e Fortaleza, além da forte movimentação intermunicipal com destino a polos tradicionais, como Caruaru, Petrolina, Bezerros e Gravatá.

A descentralização da programação junina também se refletiu na rede hoteleira. A taxa média de ocupação em Pernambuco passou de 85,57% em 2025 para 91,29% em 2026, um crescimento de 6,68%.

No Agreste, principal região dos festejos, a ocupação média atingiu 99,82%. Municípios como Caruaru, Gravatá, Limoeiro, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte e Toritama registraram 100% de ocupação hoteleira durante o período.

Outro destaque foi Bezerros, especialmente o distrito de Serra Negra, que, além da ocupação máxima, alcançou 100% de avaliações entre "ótimo" e "bom" na pesquisa de satisfação realizada com os visitantes, registrando o melhor índice entre todos os municípios pesquisados.

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