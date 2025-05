A- A+

Economia São João do Recife recebe cerca de R$ 20 milhões de investimentos Ciclo junino acontece entre os dias 12 e 29 de junho, com mais de 1.200 apresentações

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (29), a programação oficial das festas juninas de 2025. Com um investimento de cerca de R$ 20 milhões, o ciclo junino da capital pernambucana vai acontecer entre os dias 12 e 29 de junho, com mais de 1.200 apresentações espalhadas por diferentes bairros da cidade.

O anúncio aconteceu em evento realizado no Sítio Trindade, em Casa Amarela, um dos polos oficiais dos festejos.

Ao todo, serão 14 polos principais e outros 11 polos descentralizados, levando as festividades para áreas como Bairro do Recife, Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande, Cordeiro, Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela.

O prefeito do Recife, João Campos, explicou que o valor investido se assemelha ao que foi injetado no ano passado, e que os números representam “milhares de atrações da terra e a ativação econômica que isso traz”.

“Para cada real que a gente coloca, a gente sabe que há um retorno grande para a economia da cidade. Desde a arrecadação, a cidade arrecada com isso, com a movimentação econômica, mas o principal é a renda, a renda das pessoas, que aí vai do informal ao formal”, explicou.

Os números oficias de empregos gerados ainda serão contabilizados.

A grade de atrações conta com diversos nomes da música nordestina e nacional, como Elba Ramalho, Joyce Alane, Alceu Valença, Fulô de Mandacaru, Jorge de Altinho e Petrúcio Amorim.

A programação completa, com datas e horários de cada apresentação, ainda será divulgada.

