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Economia São João e Dia dos Namorados devem movimentar R$ 682,7 milhões em Pernambuco Levantamento da Fecomércio-PE aponta crescimento de 2,9% na economia estadual em 2026

As festas de São João e o Dia dos Namorados devem movimentar R$ 682,7 milhões adicionais na economia pernambucana em 2026. A estimativa é da Fecomércio-PE e aponta crescimento de 2,9% em relação ao ano passado, além de um incremento de 6,2% sobre a movimentação esperada para um mês sem os efeitos das datas comemorativas.

O levantamento foi elaborado pelo Hub de Dados do Comércio da Fecomércio-PE e busca auxiliar empresários, lojistas e gestores públicos no planejamento das estratégias de vendas durante o período junino e as comemorações do Dia dos Namorados.

Segundo o estudo, o volume financeiro ligado às duas datas mais que dobrou na última década. Em 2013, a movimentação adicional estimada era de R$ 322,8 milhões. Para este ano, a projeção chega a R$ 682,74 milhões.

A pesquisa também considera como base um “mês normal” da economia pernambucana, sem os impactos sazonais das festas, estimado em R$ 11,04 bilhões. Sobre esse valor, o período junino representa um acréscimo significativo para diversos setores do comércio e de serviços.

Para o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, o São João possui forte relevância econômica e cultural para Pernambuco, influenciando diretamente diferentes segmentos do setor terciário.

“Não é surpresa que o São João tenha elevada relevância para a movimentação econômica pernambucana, influenciando diversos segmentos do setor terciário e criando oportunidades para empresários preparados para atender à demanda do período. Além do impacto econômico, a data também contribui para a preservação do patrimônio cultural e para o atendimento da demanda adicional gerada pelas celebrações”, afirmou.

O economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, avalia que o crescimento previsto para este ano é positivo, especialmente diante do cenário de endividamento das famílias e do avanço da inadimplência.

“Para este ano, o crescimento de 2,9% pode ser considerado positivo diante do elevado nível de endividamento das famílias e do avanço da inadimplência. Nesse contexto, a oferta de bens e serviços por meio de modalidades de crédito assume maior relevância, em razão do elevado comprometimento da renda com dívidas e compras recorrentes do consumidor”, destacou.

O levantamento aponta que o período junino segue entre os mais importantes para o comércio pernambucano, impulsionando segmentos como alimentação, vestuário, turismo, entretenimento e serviços.





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